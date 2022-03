Lue kolme yön tärkeintä tapahtumaa Ukrainasta, joka on ollut viikon ajan Venäjän laajan hyökkäyksen kohteena

Taistelut kaupungeista jatkuneet

Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on kuultu yöllä useita voimakkaita räjähdyksiä. Kaupungissa ovat soineet myös ilmahyökkäyssireenit. Räjähdykset tapahtuivat kaupungin keskustassa ja lähellä pommisuojana käytettyä metroasemaa.

Eteläisessä Ukrainassa sijaitseva Herson on venäläisten hallinnassa, vahvistavat nyt Ukrainan viranomaiset. Herson on ensimmäinen tärkeä kaupunki, jonka hallinnan Ukraina on menettänyt.