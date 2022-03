Ukrainalaisen Nataliia Saastamoisen sydän särkyi Venäjän sotatoimien vuoksi – "Meillä ei ole mitään tavallisia venäläisiä vastaan"

Ukrainalaistaustainen Nataliia Saastamoinen asuu Mikkelissä, tytär ja lapsenlapset, kaksoissisko ja serkut Ukrainassa. Kukaan heistä ei aio poistua kotimaastaan, vaan he jäävät taistelemaan Ukrainan itsenäisyyden puolesta. Tilanne pelottaa Nataliiaa ja yhteydenpito on paikoin hankalaa. Joka aamu hän kuitenkin soittaa tyttärelleen kysyäkseen, menikö yö hyvin ja oletteko kaikki elossa. Haastattelu tehtiin tiistaina 1.3.2022. Toimittajana on Sari Ursin.