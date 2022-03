Analyysi: Lähes kuka tahansa voi seurata venäläissotilaiden viestintää Ukrainassa – ja se saattaa paljastaa myös sotarikoksia

– Osa kaupungista on tuhottu lähes kokonaan. Emme pysty laskemaan uhreja, mutta uskomme, että ainakin sadat ihmiset ovat kuolleet.

Tahallinen hyökkäys siviiliväestöä kohtaan on sotarikos.

Normaalisti sotarikosten selvittäminen (siirryt toiseen palveluun) on hyvin työlästä ja hidasta, mutta Ukrainassa Venäjän joukot ovat olleet paikoin niin huolimattomia tai huonosti varustettuja, että syylliset on aiempaa helpompi saada selville.

Ukrainan sodan aikana Venäjän joukot ovat viestineet toisilleen alkeellisella analogisella tekniikalla, salaamatta viestejään. Käytössä on ollut jopa tavallisia kuluttajille myytäviä radiopuhelimia.

Paikkatiedon analysointiin erikoistunut brittiläinen tiedusteluyritys ShadowBreak International on kerännyt tietoa (siirryt toiseen palveluun) siitä, miten löperösti venäläiset sotilaat paljastavat radioviestinnässään kaiken mahdollisen, esimerkiksi eri yksiköiden radiokutsut ja raportit tappioista.

– Täyttäkää kaupunki tykistötulella, sanotaan eräässä radiokeskustelussa, jonka brittiläinen The Independent -lehti käänsi (siirryt toiseen palveluun) .

Lisäksi on tallennettu venäläissotilaiden itkua ja kiroilua, kun kaikki ei ole mennyt suunnitelmien mukaan. Viestintä kertoo karusti sotilaiden heikosta motivaatiosta ja yksiköiden puutteellisesta koordinaatiosta.

Venäläinen Conflict Intelligence -ryhmä on kertonut (siirryt toiseen palveluun) , että Ukrainaan hyökänneiltä venäläisiltä sotilailta olisi löydetty sekä kännyköitä että tavallisia, siviilikäyttöön tarkoitettuja radiopuhelimia.

Kenen tahansa on helppo kuunnella salaa radiopuhelimia.

ShadowBreakin mukaan radioliikenteen dokumentoimiseksi on syntynyt radioamatöörien ja muiden asianharrastajien yhteisö. Se on tallentanut tuntikaupalla venäläisjoukkojen viestintää. Ainakin Twitterissä on jaettu jopa kuunteluohjeita (siirryt toiseen palveluun).