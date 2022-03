Asukasyhdistys ryhtyi kouluttamaan lähikuntouttajia, Tehy tyrmää hankkeen: "Fysioterapeutteja on nytkin työttömänä"

Lähikuntouttajan tehtävänä on tukea vanhusten toimintakykyä niin, että ikäihmiset pysyisivät mahdollisimman pitkään toimintakykyisinä omassa kodissaan.

Oppisopimuskoulutus on saanut Tehyltä täystyrmäyksen. Kannanoton mukaan lähikuntouttajan koulutus ei tarjoa riittävää osaamista iäkkään asiakkaan kuntoutusprosessin toteuttamiseen ja tukemiseen.

Koulutus on tarkoitettu alle 30-vuotiaille nuorille sekä yli 50-vuotiaille pitkäaikaistyöttömille, maahanmuuttajille ja osatyökykyisille.

– On hyvä, että ikäihmisten toimintakykyä pyritään tukemaan, mutta tämä ei ole oikea ratkaisu siihen. Fysioterapeutteja on tällä hetkelläkin työttöminä ja monet työskentelevät muissa tehtävissä, sanoo Tehyn kuntoutusalan asiantuntija Outi Töytäri .

– Jos Tehy olisi ollut meihin yhteydessä, niin uskon että olisi heille olisi auennut se, että emme ole viemässä kenenkään töitä. Itse asiassa Oulussa käytössä oleva kotikuntoutuksen malli on tuonut myös fysioterapeutit ja toimintaterapeutit mukaan vanhustyöhön.

Lähikuntouttajista ei tehdä kuntoutusalan asiantuntijoita

Pohjolan mukaan koulutuksen tarkoituksena on pitää ikäihmiset mahdollisimman toimintakykyisinä kotona niin pitkään kuin se on mahdollista. Samalla myös muiden palvelujen tarve vähenee.

Kuntosali on tärkeä paikka liikkuvuuden ylläpitämiseksi. Lähikuntouttajaksi opiskeleva Seppo Väänänen ohjaa harjoitusta.

Koulutettava: "Tärkeää työtä tässä tehdään"

Oululainen Seppo Väänänen on yksi viidestätoista oppisopimuskoulutettavasta. Hän lähti mukaan koulutukseen, koska aiempi työskentely hoivaosastolla herätti auttamisen halun.

– Yksinäisiä vanhuksia on niin paljon. Heillä ei ole välttämättä omaisia, eikä mitään tukiverkostoa. On älyttömän tärkeää, että he pääsevät käymään ulkona ja hoitamassa asioitaan, sanoo Väänänen.