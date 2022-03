Fortum ei tee uusia investointeja Venäjälle, mutta nykyinen toiminta jatkuu normaalisti – toimitusjohtaja: "Emme voi lopettaa sähkön ja lämmön tuottamista ihmisille"

Fortumin toimitusjohtajan Markus Rauramon mukaan olennaista on laitosten toiminnan ja huoltovarmuuden varmistaminen. Fortum on tehnyt miljardi-investoinnit Venäjälle.

– Kaikki liiketoiminta Euroopassa ja Venäjällä toimii normaalisti tällä hetkellä. Keskitymme nyt siihen, että laitokset toimivat luotettavasti ja pystymme varmistamaan toimitukset eurooppalaisille asiakkaille.

Näin tiivistää energiayhtiö Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo yhtiön tilanteen viikko siitä, kun Venäjä on hyökännyt Ukrainaan.

Näkymä tulevaan on kuitenkin sumuinen, ja valtio-omisteiseen Fortumiin kohdistuu nyt paljon katseita – yhtiö on suurin Venäjällä toimiva suomalaisyhtiö.

Uudet investoinnit Venäjällä jäihin

Fortum on tehnyt Venäjälle miljardi-investoinnit ja sillä on tytäryhtiö Uniperin kanssa yhteensä 12 laitosta Venäjällä. Fortum on myös eturintamassa investoimassa uusiutuvan energian tuotantoon maassa.

Tytäryhtiö Uniper taas on venäläisen Gazpromin liikekumppani kaasuntuonnissa Venäjältä Eurooppaan, ja sijoittanut nyt jäihin laitettuun Nord Stream 2 -putkihankkeeseen.

Fortumin liiketoimintojen arvo Venäjällä Nord Stream -sijoitus mukaan lukien on noin 5,5 miljardia euroa. Venäjän liiketoiminnot muodostivat viime vuonna noin viidenneksen koko konsernin tuloksesta.

Länsi on asettanut Venäjälle tuntuvia talouspakotteita ja moni suomalaisyritys on keskeyttänyt toimintaansa tai kaupankäyntiä Venäjällä. Mitä tekee Fortum?

– On selvää, että liiketoiminta ei voi jatkua normaalisti. Toistaiseksi Fortum ei tee mitään uusia investointipäätöksiä Venäjälle ja jatkaa fossiiliseen polttoaineeseen perustuvan tuotannon vähentämistä, Rauramo sanoo.

Aikooko Fortum vetäytyä kokonaan Venäjältä?

– Toistaiseksi Venäjälle ei tehdä uusia investointipäätöksiä. Jos tulee jotain rajoituksia, niitä noudatetaan. Emme voi lopettaa sähkön ja lämmön tuottamista ihmisille, siihen on velvollisuus.

Rauramon mukaan toimitusvarmuus ja fossiilisen tuotannon vähentäminen ovat nyt avainasemassa yhtiön toiminnassa. Kriisi on osoittanut, kuinka kiire Euroopan energiamurroksella on.

Investoinnit puhtaaseen sähköön ja entistä puhtaampaan kaasuun ovat Rauramon mukaan nyt tärkeitä. Fortum ilmoitti torstaina hakevansa jatkolupaa Loviisan ydinvoimalalle.

– Tämä tarkoittaa noin miljardin investointeja laitosten eliniän aikana ja tukee puhtaan energian saantia Euroopassa.

Venäjältä odotetaan vastapakotteita

Venäjän vastaus lännen talouspakotteisiin on toistaiseksi pitkälti spekulaation tasolla.

Esiin on noussut (siirryt toiseen palveluun) jopa uhkaus maassa toimivien ulkomaisten yritysten omaisuuden haltuunotosta. Fortumilla on itänaapurissa merkittävää omaisuutta.

Rauramo ei lähde avaamaan, miten omaisuuden haltuunotto vaikuttaisi yhtiön toimintaan tai kuinka todennäköisenä hän sitä pitää.

– Seuraamme lakeja ja pakotteita Venäjällä ja muissa toimintamaissa koko ajan. Toistaiseksi meidän osaltamme liiketoiminta jatkuu Venäjällä ja kaikki toimii siellä normaalisti, mutta tilanne elää hyvin nopeasti, hän toteaa.

Fortumilla on omistuksia myös Fennovoiman ydinvoimalahankkeessa, jonka rakentaminen on katkolla.

Voimalan toimittaisi Venäjän valtionyhtiö Rosatom, joka omistaa Fennovoimasta yli kolmanneksen. Viime viikolla elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) totesi eduskunnan kyselytunnilla, että hanketta voi olla mahdotonta edistää. Tiistaina asian vahvisti pääministeri Sanna Marin (sd.)

Millaisen ongelman hankkeen jäätyminen asettaa Fortumille?

– Fortumin osuus Fennovoimasta on 6,6 prosenttia, olemme siinä mukana yhtenä omistajana. Olemme kuulleet, mitä hallitus on asiasta lausunut ja seuraamme tilannetta. Meidän osuutemme Fennovoimasta on pieni.

Rauramon mukaan on selvää, että Venäjän hyökkäyksellä Ukrainaan on kauaskantoisia vaikutuksia, mutta niitä on vielä vaikea arvioida.

Fortum julkisti torstaina vuoden viimeisen neljänneksen tuloksensa. Yhtiö kasvatti loppuvuonna sekä tulostaan että liikevaihtoaan. Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto nousi 2,5 miljardiin euroon toissavuoden 1,3 miljardista eurosta.

Voit keskustella aiheesta 4.3. klo 23 saakka.