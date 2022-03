Ukrainan sota ahdistaa nuoria – 17-vuotias lukiolainen: "Tosi paljon puhutaan porukoissa, onko nyt syttynyt kolmas maailmansota"

Avustustyöhön osallistuminen on tuonut Ukrainan sodan lähemmäs joensuulaisten lukiolaisten arkea. Kymmenet Normaalikoulun lukion opiskelijat lajittelevat ja pakkaavat ihmisten tuomia lahjoituksia, jotka lähtevät lauantaina kohti Puolan ja Ukrainan rajaa.

Ponnistus on lukiolaisten oman opettajan, Hannu Vähäkosken organisoima. Kyseessä on yksi yksityisten vapaaehtoisten operaatio Toivoon kuuluvista auttamisprojekteista.

Ukrainan sodan takia myös joensuulaisessa lukiossa on pieni poikkeustila tämän viikon. Kaksi luokkahuonetta ja urheiluhalli täyttyvät pikkuhiljaa avustustavaroista. Oppituntien sijaan Rosa Frimodig (vas.) ja Noora Antikainen osallistuivat avustusoperaatioon.

– Sota on tuolla lähellä ja voisi tulla tännekin, mutta onneksi se on vielä kaukana.

Sota on viime torstaista asti ollut nuorten mielessä ja puheissa jatkuvasti.

– Puhumme nuorten kesken, onko nyt syttynyt kolmas maailmansota. Pitääkö meidän Suomessa hätääntyä ja lähteä, kun Venäjä on kuitenkin aika lähellä.

Eemeli Onatsun , 18, mielestä pahinta on epätietoisuus.

– Ei voi olla varma, mikä tieto on totta ja mihin suuntaan tämä on menossa. Miten näin on päässyt alunperinkään käymään.