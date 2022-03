Susi Nousiaisen kolumni: Vastuullinen aikuinen ei syyllistä lasta sodasta

Huoli ei ole aivan tuulesta temmattu. Kriisien aikana on tapana, että ihmisten väliltä katoavat yhteydet, ja äkkiä ihmiset kohdistavat vihansa toisiin kansallisuuden perusteella.

Esimerkiksi kiinalaisten ja kaakkoisaasialaisten kokema kauhea käytös koronapandemian aikana (siirryt toiseen palveluun) oli epäreilu ilmiö, joka nosti päätään Suomessakin. Ilmiöstä varoiteltiin Iltalehdessä jo tammikuun lopussa 2020 (siirryt toiseen palveluun) , kun koronatartuntoja oli Suomessa tasan yksi kappale. Näkökulmassa puhuttiin epätietoisuuden nostamasta pelosta ja todettiin, miten “Koronavirus on inhimillinen tragedia, joten sitä ei voi nähdä tekosyynä epäinhimilliselle käytökselle ja syrjinnälle”.

Myös sota on järkyttävä inhimillinen tragedia. Kun päättävässä asemassa olevat ihmiset tekevät valinnan sotia, suuri osa tavallisista ihmisistä ei toivo sotaa, vaikka kuinka olisivat samaa kansaa.

Tämä varmaan kuulostaa hölmöltä, mutta on silti syytä muistuttaa: sinun lapsesi venäläinen tai venäläistaustainen koulukaveri ei ole Putin.

Juuri nyt me aikuiset saatamme luoda lapsille sotaan liittyviä haavoja jopa kaukana rintamalta.

Pieni epäinhimillinen valinta on myös toisen ihmisen sulkeminen pois yhteisöstä siksi, että hän sattuu olemaan venäläinen tai venäläistaustainen. On yksiselitteisen väärin vastuuttaa edes epäsuorasti venäläistä lasta sodasta. Sota on rikkova mörkö kaikille.