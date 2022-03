Aurinkoinen sää houkuttelee talvilomalaiset Näsijärven jäälle – "Tampere on loistava ulkoilukaupunki"

– Nyt, kun on tällainen päivä ja aurinko möllöttää taivaalla, niin tännehän on mukava lähteä luistelemaan.

– Totesin, että luistelu on ihan mukavaa urheilua eikä ehkä ihan niin rankkaa kuin hiihto. Tampere on loistava ulkoilukaupunki.

Yksi suosituimmista ulkoilukohteista Tampereella on Näsijärvellä sijaitseva Siilinkarin luoto. Kauniina talvipäivänä luodolle kulkee mustanaan ihmisiä. Siilinkarille pääsee myös luistellen.

Luisteluradan haasteena sää ja kävelijät

Ratamestari Pekka Tyllilä kertoo, että vaihteleva sää on hankaloittanut luisteluradan ylläpitoa.

Lisätyötä on aiheutunut myös luisteluradalla kävelevistä ulkoilijoista. Tyllilä toivoo, että rata jätettäisiin luistelijoille ja potkukelkkailijoille. Kävelijöille on tehty oma väylä latureitin viereen.

– Se on iso työ höylätä jää tasaiseksi jos se on täynnä kengänjälkiä. Näin käy varsinkin silloin jos suojan jälkeen on pakastunut.