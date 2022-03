Yli miljoona ukrainalaista on paennut sotaa naapurimaihin – Länsi-Ukrainan Lvivistä tuli solmukohta matkalla Puolaan

LVIV Ilmahälytyssireenit eivät hajota suurta väkijoukkoa Lvivin päärautatieaseman ympäriltä. Venäjä ei ole vielä pommittanut länsiukrainalaista Lviviä. Sen sijaan se on yksi solmukohdista, kun ihmiset pakenevat Ukrainassa raivoavaa sotaa.

YK:n pakolaisavun järjestön UNHCR:n mukaan Venäjän aloittama sota Ukrainaa vastaan on ajanut jo yli miljoona ihmistä pakoon Ukrainasta.

Eniten ukrainalaisia pakolaisia on matkustanut naapurimaahan Puolaan. Järjestö on arvioinut, että jopa neljä miljoonaa ihmistä voisi joutua pakenemaan Ukrainasta, ja tämäkin arvio voi olla liian matala.

Lvivin art noveau -tyylinen päärautatieasema on nyt yksi näyttämöistä, kun Euroopassa on kehkeytymässä suurin pakolaisliikehdintä vuosikymmeniin.

Lvivin päärautatieaseman edustalle on pystytetty telttoja, jotta kaupunkiin saapuneet pakolaiset voivat levähtää.

Matka pimeässä junassa

Junat tuovat koko ajan lisää ihmisiä. Puolaan lähteviin juniin on valtava tungos. Raiteiden alla kulkevat käytävät ovat täynnä jonottajia ja ihmiset loikkivat kantamustensa kanssa raiteiden yli päästäkseen ulos asemalta.

– Sota alkoi, oli valtavia räjähdyksiä, raketteja. Sireenit soivat. Me piilouduimme kellariin, pieni Kirill -poika kertoo reippaasti, kun isoäiti pyytää häntäkin kuvailemaan tilannetta.

Äiti Katja sanoo, että 4-vuotiaalle tämä kaikki on tietenkin kauheaa.

He pyrkivät Puolaan ja sitten Saksaan, jossa Jelenan veli asuu. Perheen miehet jäivät taakse värväytyäkseen aluepuolustukseen.

Ulkomaiset opiskelijat etsivät ulospääsyä

Sota on ajanut pakoon myös maassa olevia ulkomaalaisia. Harkovan yliopistoissa on opiskellut suuri määrä opiskelijoita Etelä-Aasiasta, Afrikasta ja Lähi-idän maista. Nyt hekin pyrkivät Puolan ja muiden Ukrainan EU-naapureiden rajalle pakoon sotaa. Harkova on ollut erittäin ankaran tulituksen kohteena.