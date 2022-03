Sotahistorioitsija: Isot konfliktit kehittyvät yllättävänkin hitaasti, yksittäistä leimahduspistettä on vaikea löytää

Neuvostoliiton johtajalla Nikita Hruštšovilla oli valtavan voimakasta ydinsotaretoriikkaa Berliinin ja Kuuban kriisien aikana, mutta tilanne purettiin lopulta fiksusti, sanoo Maanpuolustuskorkeakoulun professori Petteri Jouko , jonka viranalaa on sotahistoria.

Kylmän sodan uhoa ylimmillään: Neuvostoliitto räjäytti Novaja Zemljan yllä syksyllä 1961 Tsaari-pommin, 50 tonnin vetypommin. Hruštšovin määräyksestä rakennetun pommin räjäytys oli näytös, jolla hän halusi osoittaa, että Neuvostoliitto pystyi suurempaan ydinaseeseen kuin Yhdysvallat. Moskovassa vuonna 2015 otetussa kuvassa on pommin kuoren kopio matkalla näyttelyyn.

MAD osoitti Kuubassa toimivuutensa. Kauhun tasapainoksikin nimitetty Mutual Assured Destruction on sananmukaisesti "taattu tuho molemmille", jos ydinasevaltio hyökkää toiseen.

Kylmästä sodasta saakka on hyväksytty yleisesti, että ydiniskun uhan takia kukaan ei ryhdy haastamaan Euroopan rajoja. Pelotteen uskottavuutta ei ole testattu vuosikymmeniin. Nyt kansainvälinen järjestys on viskattu ilmaan leijumaan.

MAD on pitänyt yllä kauhun tasapainoa toisen maailmansodan jälkeen. Entä silloin, kun ydinaseita ei ollut? Näkeekö sotahistorioitsija viime vuosisadan suursotiin johtaneessa kehityksessä vaiheen, jolloin retoriikka oli yltynyt sellaiseksi, ettei aseisiin tarttumista voitu välttää?

Yksittäisiä leimahduspisteitä on hänen mukaansa hyvin vaikea löytää.

Ratkaiseva hetki ensimmäiseen maailmansotaan johtaneessa eskalaatiossa: Gavrilo Princip, bosnialainen serbinationalistinuorukainen, ampui Itävalta-Unkarin arkkiherttuan Frans Ferdinandin ja herttuatar Sophien Sarajevossa kesäkuussa 1914. Aikalaiskuva on italialaisesta lehdestä.

– Mutta käytännön syitä oli valtavasti. Oli laivastokilpailua, siirtomaakilpailua, revanssia. Silloinkin sotaan johtanut kehitysketju oli yllättävän pitkä. Etenkin viimeinen kuukausi ennen sotaa on valtavan mielenkiintoista historiaa, kun tilanne eskaloitui osin tietoisesti ja osin tiedostamatta, Petteri Jouko kertoo.

Ja pohjimmiltaan niin ensimmäisessä maailmansodassa kuin monessa muussakin sodassa on ollut syynä talous, hän lisää.

Vain Putinin lähin piiri voi tietää varmasti, miksi hän päätti näin. Arvaukseni on, että ydinaseuhka on tarkoitettu lisäviestiksi niille läntisille tahoille, jotka ehkä edes miettivät sotilaallista apua Ukrainalle.

Petteri Jouko siteeraa vanhaa viisautta: sotaan lähtevällä pitää olla täysin selvä päämäärä. Joku toinen viisas puolestaan on sanonut, että sodan tavoite on parempi rauha, hän lisää.

Minkä tavoitteen Vladimir Putin asetti hyökkäykselleen Ukrainaan? Sitä ulkomailla ovat kysyneet niin johtajat kuin tavalliset kansalaiset. Läntisessä arvo- ja ajatusmaailmassa elävän on vaikea hahmottaa hänen tavoitettaan, toteaa myös Jouko. Pohdintoja hänellä on:

Näin Dniprossa juhlittiin viime elokuussa, kun Ukrainan itsenäistymisestä Neuvostoliitosta tuli kuluneeksi 30 vuotta. Itäisessä Ukrainassa sijaitseva miljoonan asukkaan kaupunki on säästynyt sotatoimilta.

Ainakin yksi syvään juurtunut ajatus Putinin ajattelussa näkyy. Hän on toistanut usein, että Ukraina on ikiaikainen osa äiti-Venäjää. Tuon ajattelun mukaan Ukrainan identiteetti itsenäisenä valtiona on vain länsimaiden luoma illuusio.