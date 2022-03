Kaatunut näytöslentäjä ja harvoja hävittäjätaisteluja – Venäjän ilmasota Ukrainassa on vaisumpaa kuin odotettiin

Ukraina on pystynyt jatkamaan vastarintaa myös ilmassa, vaikka venäläisten ylivoima on paperilla murskaava. Venäjän ilmavoimien laimea esitys on ihmetyttänyt tarkkailijoita.

Eversti Oleksandr Oksantšenko Suhoi Su-27 -hävittäjänsä edessä näytöslentäjänä toimiessaan. Kuva: EyePress News/Shutterstock/All Over Press