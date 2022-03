30 kilometrin päässä rajasta sijaitseva yliopisto lopetti kaiken yhteistyön Venäjän kanssa – opiskelijat saivat pikapyynnön tulla takaisin kotiin

Muutamia ihmisiä kävelee pikkupakkasessa yliopistoa kohti. Käytävillä on hiljaista – menossa on tenttiviikko, joten monet opiskelijat ovat läheisten opiskelija-asuntojen soluissa ja opiskelijakämpissä pänttäämässä mieliinsä viime hetken tietoa.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on päällimmäisenä ajatuksena myös täällä, Lappeenrannan-Lahden teknillisessä yliopistossa eli LUT-yliopistossa.

– Ajatus on toki Ukrainassa ja tuemme heitä, sanoo LUT-yliopiston vararehtori Jaana Sandström .

Yhteistyö Venäjän kanssa on ainakin tältä erää ohi.

– Lopetimme kaiken yhteistyön venäläisten organisaatioiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Se on nyt jäissä, sanoo Sandström.

LUT-yliopiston Lappeenrannan kampus on vain vajaan 30 kilometrin päässä Suomen ja Venäjän välisestä rajasta. Miljoonakaupunki Pietariin on lyhyempi matka kuin Helsinkiin, minkä takia Venäjä on tähän mennessä ollut hyvin luonteva yhteistyökumppani lukuisille kaakkoissuomalaisille oppilaitoksille ja yrityksille.