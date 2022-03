Suomen vanhin gay-baari on toiminut samalla nimellä ja konseptilla 32 vuotta – uusi yrittäjäpariskunta valmistautuu jo rakennuksen purkamiseen

Pariskunnan työnjako Mixeissä on selvä. Väinö Kähkönen hoitaa yrityksen juoksevat asiat ja Joni Laukkanen hoitaa markkinoinnin.

Uusien yrittäjien myötä tamperelaisessa Mixeissä tullaan näkemään enemmän tapahtumia ja esiintyjiä. Myös muutto uuteen liiketilaan on jossain kohtaa edessä.

Suomen vanhin toiminnassa oleva gay-baari Nichtclub Mixei on saanut uudet yrittäjät. Maaliskuun alussa yrityksen puikkoihin hyppäsivät tamperelainen pariskunta Väinö Kähkönen ja Joni Laukkanen. Kähkönen on ollut vuodesta 2017 asti yhtiön vähemmistöosakas.

Ravintola on ollut toiminnassa Tampereella jo 32 vuotta. Uniikiksi sen tekee Kähkösen mukaan esimerkiksi se, että koko sen ajan ravintola on toiminut samalla nimellä ja myös konsepti on pysynyt samana.

– Se on harvinaista. Varsinkin nykyisessä ravintolakulttuurissa, jossa konseptia, nimeä ja sisustusta vaihdetaan harva se vuosi.

Mixei on myös ainoa Pirkanmaalla toimiva ravintola, jonka kohderyhmä on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvat ihmiset. Pariskunta kertoo, että suuri syy yrityksen ostamiselle oli se, että he haluavat ravintolan jatkavan toimintaansa.

Meille ovat tervetulleita kaikki sateenkaaren alla kulkevat ja heidän tukijansa. Joni Laukkanen

– Tällä paikalla on mahtava historia ja tämä on todella uniikki mesta, Kähkönen kertoo.

Kähkönen ja Laukkanen uskovat, että paikalle on yhä kysyntää. Suomessa vastaavanlaisia ravintoloita on vain Helsingissä, Turussa ja Oulussa.

Yrittäjänvaihdos tapahtui Kähkösen ja Laukkasen puolelta sopivaan aikaan, sillä ravintolarajoitukset purkaantuivat maaliskuun alussa. Kähkönen on toki ollut ravintolassa osakkaana koko koronan ajan. Sinä aikana ravintola on kokenut kolme sulkua.

– Korona ei niinkään huoleta, koska olen jo nähnyt, että olemme selvinneet aiempien sulkujen aikaan.

Yrityksellä edessä jossain vaiheessa muutto

Vaikka Mixein uudet yrittäjät kunnioittavatkin ravintolan pitkää historiaa, on heillä suunnitteilla paikan uudistaminen. Lähinnä pintapuolinen sellainen, sillä kiinteistö, jossa ravintola tällä hetkellä sijaitsee, ollaan purkamassa jossain vaiheessa.

– Siksi mitään kovin suurta remonttia ei kannata tehdä. Etsimme koko ajan uutta liiketilaa, mutta Tampereella niitä on tarjolla melko huonosti, Kähkönen kertoo.

Mixeissä nähdään Laukkasen mukaan jatkossa enemmän tapahtumia, esiintyjiä ja teema-iltoja. Myös yhteistyö eri tahojen on suunnitteilla. Ravintola on tehnyt jo pidempään yhteistyötä esimerkiksi Sinuiksi ry:n kanssa, joka on entinen Tampereen Seta.

Tarkoitus on myös muuttaa ravintolan konseptia homobaarista enemmänkin sateenkaari-yökerhoksi. Homobaari on Kähkösen mielestä terminä liian ennakkoluuloinen.

– Meille ovat tervetulleita kaikki sateenkaaren alla kulkevat ja heidän tukijansa, Laukkanen summaa.

Väinö Kähkönen kertoo, että uuden tilan löytymistä vaikeuttaa se, että moni taloyhtiö ei halua rakennukseensa yökerhoa mahdollisten meluhaittojen vuoksi. Kuva: Joni Laukkasen kotialbumi

Ravintolan pyörittäminen lisäksi Kähkönen opiskelee kiinteistönvälittäjäksi ja Laukkanen jatkaa parturi-kampaajana työskentelyä toiminimellä. Arki on kiireistä, mutta siihen pariskunta on jo vuosien saatossa tottunut.

– On tärkeää ottaa yhteistä aikaa yrityksen ulkopuolella. Meillä on kaksi koiraa, joiden kanssa vapaa-aikana touhutaan, Laukkanen kertoo.

Miehet uskovat, että yhteistyö yrittäjinä tulee toimimaan hyvin. Kähkönen huolehtii ravintolan juoksevista asioista ja Laukkanen yrityksen sosiaalisesta mediasta, mainonnasta ja markkinoinnista.

Tärkeintä sujuvassa yhteistyössä työelämässäkin on Laukkasen mielestä se, että puhutaan myös vaikeista asioista ja kerrotaan suoraan, jos ollaan eri mieltä asioista.

