Antti Suontama tulee paikalle, kun pihalla on käynyt susi – voimistuneen petovihan takia jälkien tarkastajia koulutetaan nyt riitatilanteisiin

Osaamisesta se ei jäänyt kiinni, sillä Suontama on ikänsä luonnossa liikkunut, tehtävään koulutettu petoyhdyshenkilö ja paikalla oli apujoukkoja.

Jokainen petoyhdyshenkilö kohtaa ristiriitaisia tilanteita. Tämä on nyt pyritty huomioimaan entistä paremmin heidän koulutuksessaan.

Ihmisten kohtaamisen merkitys on korostunut

Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa petoyhdyshenkilöiden osaamista ja selkiyttää heidän rooliaan.

Vahva suurpetojen tuntemus on koulutuksessa yhä keskiössä, mutta jatkossa sen rinnalla painotetaan myös ihmisten kohtaamista ja petoyhdyshenkilöiden riippumattomuutta.

Koulutus on pakollinen kaikille uusille petoyhdyshenkilöille, mutta Lyly suosittelee kurssia myös vanhoille tekijöille.

Mitta on tärkein apuväline jälkien havainnoinnissa. Yksittäisten tassun jälkien lisäksi liikkumistapa antaa viitteitä siitä, mikä eläin on ollut kyseessä. Esimerkiksi susi kulkee usein määrätietoisesti eteenpäin kun taas koira ja ilves kiertelevät.

Riippumattomuus on muistettava joka tilanteessa

Petoyhdyshenkilöt ovat vapaaehtoisia tutkimuksen avustajia. Yksi heidän tärkeimmistä tehtävistään on tarkistaa kansalaisten ilmoittamat petohavainnot ja välittää tieto Luonnonvarakeskukseen.

– He ovat linkki riistahallinnon ja kansalaisten välillä. He vievät tietoa suurpedoista eteenpäin ja toisaalta auttavat arjessaan ihmisiä, kun nämä kohtaavat petoja, Mari Lyly kuvaa.

– Petoyhdyshenkilöt eivät tee olettamuksia vaan kirjaavat vain varmoja havaintoja. Heidän tulee olla puolueettomia, eivätkä he saa aktiivisesti osallistua ristiriitoihin tai kiistoihin, Mari Lyly toteaa.

Pehmeästä pakkaslumesta jälkien tunnistaminen on vaikeaa, sillä jäljet uppoavat syvälle hankeen ja painaumiin valuu lunta. Antti Suontaman mukaan susi, ilves ja iso koira on helppo sotkea toisiinsa.

Vakavat rikkeet ovat harvinaisia

Vaatimus riippumattomuudesta tarkoittaa esimerkiksi sitä, että petoyhdyshenkilö ei voi hakea poikkeuslupaa suurpedon ampumiseen tai valittaa myönnetyistä poikkeusluvista. Petoyhdyshenkilöillä on pääsy Luonnonvarakeskuksen Tassu-järjestelmään, johon on kirjattu kaikki suurpetohavainnot. He eivät kuitenkaan saa jakaa tietoja tai paljastaa yksittäisiä havaintoja.