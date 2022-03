Fortumilla yhtiökumppaneina venäläisoligarkit, joiden epäiltiin saaneen EU-passit lahjomalla Itävallan äärioikeistoa

Valtionyhtiö Fortumin yhtiökumppanina on Venäjällä kaksi venäläistä suurliikemiestä, jotka saivat EU-passit sen jälkeen, kun he olivat lahjoittaneet useita satoja tuhansia euroja Itävallan äärioikeiston johtohahmolle.

Fortumin toiminnan jatko Venäjllä on herättänyt kysymyksiä Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Fortum on tehnyt Venäjälle miljardi-investoinnit. Yhtiö on kertonut sen liiketoiminnan Venäjällä jatkuvan toistaiseksi normaalisti, mutta yritys pitäytyy lisäinvestoinneista maahan.