Kypros on "Moskova Välimerellä" ja Lontoossa sijaitsee "Punainen tori" – näin eri Euroopan maat hankaloittavat upporikkaiden oligarkkien elämää

Venäjän johdon kanssa läheisissä väleissä olevat raharikkaat on haluttu panna ahtaalle sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan reilu viikko sitten.

1. Saksa: Jahdit takavarikkoon

Yksi tuoreimmista Venäjä-vastaisista tiedoista on venäläisten luksusalusten takavarikointi. Esimerkiksi Saksa on takavarikoinut hulppean yli 150-metrisen jahdin Hampurissa. Alus kuuluu EU:n pakotelistalle asetetulle miljardööri Ališer Usmanovinille .

Aluksessa on muun muassa 12 sviittiä sekä kaksi helikopterien laskeutumisalustaa, talousjulkaisu Forbes kertoo (siirryt toiseen palveluun) .

2. Britannia: Lontoosta tuli Londongrad

Londongrad. Moscow-on-Thames. Britannian pääkaupungilla on monta lempinimeä, jotka kertovat venäläisen rahan valtavasta määrästä Euroopan suurimmassa finanssikeskuksessa.

Lontoosta löytyy jopa “Punainen tori” Moskovan tapaan. Liikanimen on saanut Eaton Squaren puisto, joka sijaitsee Lontoon kalleimpiin asuinalueisiin kuuluvassa Belgraviassa.

Britanniassa on kaikkiaan 1,8 miljardin euron edestä kiinteistöjä, joiden omistajat ovat finanssirikoksista epäiltyjä tai Putinin presidentinhallintoon kytköksissä olevia venäläisiä, arvioi korruptiota vastustava (siirryt toiseen palveluun) Transparency International -järjestö.

Myös Britannian hallitus on todennut raportissaan vuonna 2020, että maa on keskeinen venäläisen rahan “pesula”.

Peräkkäiset brittihallitukset ovat luvanneet ryhtyä toimiin hämäräperäisen rahan kitkemiseksi, mutta asiaan on herätty toden teolla vasta nyt.

Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen jälkeen Britannian hallitus on julkaissut useita pakotteita ja muita toimia, joilla Putinin tukemisesta syytettyjen henkilöiden elämä ja pääsy Britanniaan vaikeutuu.

Britannian pakotelistalla on lisäksi lukuisia yksityishenkilöitä, jotka löytyvät myös EU:n listalta. Heitä ovat muun muassa presidentti Vladimir Putin, ulkoministeri Sergei Lavrov ja Suomen kansalaisuuden omaavat liikemiehet Gennadi Timtšenko ja Boris Rotenberg.

Esimerkiksi Rotenberg on liitetty lontoolaisiin luksuskiintiöihin, mutta monimutkaisten järjestelyjen vuoksi oligarkkien yhteyttä omistuksiin on usein vaikea todistaa.

Ongelma onkin paljon suurempi kuin yksittäisten oligarkkien toiminta. Venäläinen raha on pesiytynyt maassa niin kauan, että siitä on tullut osa Britannian yhteiskuntaa esimerkiksi jalkapallojoukkueiden omistajajärjestelyjen kautta.

Britanniassa hämmästystä on herättänyt esimerkiksi se, että pääministeri Boris Johnson myönsi parlamentin ylähuoneen jäsenyyden entisen KGB-agentin ja oligarkin pojalle Evgeni Lebedeville vuonna 2020. Lebedev käytti tällä viikolla omistamansa Evening Standard -lehden etusivua vedotakseen Putiniin sodan lopettamiseksi.

3. Kypros: "Moskova Välimerellä"

Kypros on niittänyt kyseenalaista kunniaa yhtenä venäläisen rahan kohteena. Kyproksen asema on aiheuttanut spekulaatioita, mutta maan valtiovarainministeri on vakuutellut, että maa ei ole vastustanut EU-pöydissä esimerkiksi Venäjän sulkemista Swift-maksujärjestelmän ulkopuolelle.