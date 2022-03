Elintarvikeyhtiö Raisio keskeyttää viennin Venäjälle – vaikutus yhtiön liikevaihtoon on 15 prosenttia

Elintarvikeyhtiö Raisio on keskeyttänyt kaiken vientitoiminnan Venäjälle. Yhtiö kertoo tuomitsevansa Venäjän hyökkäyksen Ukainaan.

– Tämä johtaa noin 15 prosentin menetykseen Raision liikevaihdosta. Raisio on vienyt maahan elintarvikkeita ja Raisioaquan kalanrehuja. Suurin osa Venäjältä kertyneestä liikevaihdosta on tullut kalanrehujen viennistä. Kalanrehuja valmistavan Raisioaquan tuotannosta noin 65 % on suuntautunut Luoteis-Venäjälle, kertoo yritys tiedotteessaan.