Ukrainan rajalla lojuu jo lahjoitustavaraa taivasalla ja auttaja voikin olla tiellä – pakolaisjärjestö vinkkaa, mikä oikeasti auttaa nyt

Järjestöiltä löytyy jakelukanavat ja verkostot

Ukrainan tilanne herättää sotamuistoja suomalaisissa

Konkreettinen toiminta helpottaa omaa ahdistusta

Akuutti humanitaarinen kriisi rajan molemmin puolin

Ukrainassa ja sen rajoilla todella tarvitaan tällä hetkellä apua kipeästi. YK on arvioinut, että noin 12 miljoonaa ihmistä on avun tarpeessa maan rajojen sisällä seuraavien kuukausien aikana. Naapurimaihin paenneiden avuntarvitsijoiden määrä saattaa nousta miljooniin.

– Tilanne on tällä hetkellä hyvin kriittinen ja kriisiytynyt molemmin puolin Ukrainan rajaa. Kyse on akuutista humanitaarisesta tilanteesta, ja avun tarve on valtava, Annu Lehtinen kuvaa.

– Tällaisessa tilanteessa hätäavun kerääminen on aivan keskeistä. Se on pysähdyttävän hienoa, miten suomalaiset ovat nousseet Ukrainan tilanteeseen ja miten heillä on ihan konkreettista auttamisen halua. Se on valtavan tärkeä asia, Lehtinen sanoo.