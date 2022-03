Ukrainalaiset ovat jättäneet jo satoja turvapaikkahakemuksia, ja tahti vain kiihtyy – "Emme suunnitelleet tulevamme Suomeen, kotona pelotti"

Taisa Zeleniuk on lapsineen ja matkatavaroineen Helsingin Länsisatamassa. Hän on tullut Ukrainan Umasta, monivaiheisen matkan jälkeen.

– Emme suunnitelleet tulevamme Suomeen, mutta jouduimme lähtemään. Ohjukset ja pommit lensivät, kotona pelotti, sanoo Umasta tullut nainen.

Ukrainaan jääneiden sukulaisten kohtalo huolettaa. Vielä ei ole tietoa, miten turvapaikanhaku järjestyy. Väsyttää, ja kyynelet valuvat.

Taisa Zeleniuk liikuttui kyyneliin kerratessaan seurueen kokemuksia. Kuva: Silja Viitala / Yle

Suomeen rantautuneessa ryhmässä on lapsia ja naisia, eri puolilta Ukrainaa.

Euroopan unionin maat ovat tänään sopineet, että ne ottavat käyttöön niin sanotun tilapäisen suojelun mekanismin. Se tarkoittaa, että pakenevat ukrainalaiset saavat kevennetyllä menettelyllä turvapaikan, sosiaaliturvan sekä oikeuden tehdä töitä.

Tatjana Didenko saapui vähän yli yksivuotiaan poikansa Daniil Lioznyin kanssa tänään torstaina Ukrainasta Helsinkiin. Kuva: Silja Viitala / Yle

Seurue saapui Ukrainasta yhteensä neljällä autolla. Kuva: Silja Viitala / Yle

Viktorija Puhalska saapui lastensa Annan, 10 ja Alisan, 4 kanssa Kiovasta. Kuva: Silja Viitala / Yle

Pakolaisia on liikkeellä valtavasti

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on saanut valtavat pakolaismassat liikkeelle. Torstaina Ukrainasta paenneita arvioitiin olevan jo noin miljoona. Osa heistä päätyy myös Suomeen.

– Eiliseen mennessä 336 ukrainalaista on hakenut Suomesta turvapaikkaa, 328 heistä Venäjän hyökkäyksen jälkeen.

Tahti on kiihtymässä. Maahanmuuttovirastosta kerrotaan Ylelle, että pelkästään eilen keskiviikkona turvapaikkahakemuksia tuli 143 kappaletta ja edellisenä päivänä 85.

Suomen vastaanottokeskuksissa on maahanmuuttoviraston mukaan noin tuhat tyhjää petipaikkaa ja nyt määrää on päätetty lisätä noin kahdella tuhannella.

Ukrainalaiset voivat kuitenkin liikkua EU-maissa ilman viisumia 90 päivän ajan. Viranomaiset arvioivat, että Suomeenkin on sodan vuoksi tullut huomattavasti enemmän ukrainalaisia viisumivapauden turvin, kuin turvapaikkaa hakemaan. Moni heistä voi hakea turvapaikkaa myöhemmin.

Lisäksi EU-tasolla ja Suomessa valmistaudutaan ottamaan käyttöön niin sanottu tilapäisen suojelun direktiivi. Se tarkoittaisi, että vastaanottopalveluiden piiriin pääsisi välittömästi, ilman turvapaikan hakemista. Tämä voi osaltaan lisätä painetta ja kapasiteetin tarvetta esimerkiksi vastaanottokeskuksissa.

Vastaanottopalveluihin kuuluvat esimerkiksi majoitus, sosiaali- ja terveyspalvelut, vastaanotto- ja käyttöraha, tulkkaus sekä työ- ja opintotoiminta.

Ennusteita Suomeen saapuvien ukrainalaisten määrästä ei osata vielä tehdä.

Orpolapsia ei pidä tuoda, ilmoitus saapujista viranomaisille

Kysyimme vastuuviranomaisilta Ukrainasta Suomeen tulevien tilanteesta ja tilapäisen suojelun mekanismin mahdollisista vaikutuksista. Kysymyksiin vastasivat maahanmuuttojohtaja Sanna Sutter sisäministeriöstä ja vastaanottoyksikön johtaja Pekka Nuutinen maahanmuuttovirastosta.

Mitä tiedämme tänne sodan vuoksi jo tulleiden määrästä?

Sanna Sutter: Määriä on tällä hetkellä todella vaikeaa arvioida. Turvapaikanhakijoita on nyt 336, mutta sehän on todella pieni joukko, koska iso osa tulee viisumivapaasti, ja koska he tulevat sisärajan yli, niin meillähän ei heitä silloin rekisteröidä.

Pekka Nuutinen: Tilannekuvan ylläpidon kannalta tilanne on meille erittäin haastava ja sumuinen. Siksi pyydämme, että ne vapaaehtoiset, jotka aikovat auttaa Ukrainasta ihmisiä Suomeen, tekisivät aina ennakkoilmoituksen maahanmuuttovirastolle.

Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikön johtaja Pekka Nuutinen toivoo myös auttajilta vastuullisuutta. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Miten maahanmuuttovirasto ohjeistaa niitä, jotka haluavat auttaa ukrainalaisia Suomeen?

Pekka Nuutinen: On hienoa, että ihmiset haluavat auttaa ukrainalaisia, mutta olisi tärkeää, että tätä tehtäisiin viranomaisten kanssa yhteistyössä. Somessa on esimerkiksi kyselty, kuka voisi majoittaa orpolapsen kotiinsa. Tässä ollaan jo hyvin kaltevalla pinnalla, se ei ole hyväksyttävää. Tässä voi tulla ankaria vastuukysymyksiä siitä, että kenen luvalla sieltä lapsia haetaan ja kuka on se taho joka luovuttaa alaikäisiä tai orpoja lapsia.

Mitä oikeuksia ukrainasta saapuvilla ihmisillä Suomessa nyt on?

Sanna Sutter: Jos täällä ollaan viisumivapaasti, niin ollaan vähän kuin turistit. He voivat mennä vaikka sukulaisiin tai he voivat tulla töihin, jos heillä on työlupa.Lähtökohtana on, että jokainen itse hoitaa omat majoituksensa ja lääkäripalvelunsa. Varmasti kunnilla on kriisiapua ja hätämajoitusta, mutta aina on mahdollisuus hakea turvapaikkaa. Turvapaikanhakijoille on sitten normaalit vastaanottopalvelut.

Pekka Nuutinen: Jos ollaan turvapaikanhakijoita, silloin tullaan meidän vastaanottojärjestelmään. Voidaan olla majoittuneena ja saadaan vastaanoton palvelut, mukaan lukien terveydenhuolto. Myös yksityismajoitukseen voi mennä. Myös yksityismajoitusta järjestävien tahojen täytyy kuitenkin toimia vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Turvapaikanhakijalla lupa tehdä työtä alkaa vasta kolmen kuukauden päästä.

Miten Suomeen saapuvien ukrainalaisten tilanne muuttuu, jos tilapäisen suojelun mekanismi otetaan käyttöön?

Sanna Sutter: Silloin näitä tilapäisen suojelun lupia ukrainalaisille on tarkoitus antaa erittäin nopealla menettelyllä. Silloin he voivat oleskella vastaanottokeskuksessa ja heille kuuluvat terveyspalvelut, välttämättömät sosiaalipalvelut ja he saavat hyvin nopeasti nämä edut. Lupa voidaan antaa ensin yhdeksi vuodeksi ja sitä voidaan jatkaa, jos tarve vaatii.

Pekka Nuutinen: Asiaa vielä selvitetään, mutta silloin lähtökohtaisesti ei tehdä turvapaikkatutkintaa eikä haeta turvapaikkaa. Silloin tultaisiin nykylainsäädännön mukaisesti vastaanoton palveluiden piiriin ja silloin se tarkoittaisi, että tämä ryhmä olisi meillä vastaanottokeskuksissa. Ymmärtääkseni he saisivat myös välittömästi luvan tehdä töitä.

Maahanmuuttojohtaja Sanna Sutter sisäministeriöstä toteaa, että Suomeen saapuneiden ukrainalaisten määrää on todella vaikeata arvioida. Kuva: Jyrki Ojala / Yle

Minkälainen valmius Suomella on ottaa vastaan suuria määriä ukrainalaisia?

Sanna Sutter: Kyllä meillä on tähän hyvä mahdollisuus. Meillä on vastaanottopaikkoja 2 500 ja me pystymme aika nopealla aikataululla määrän tuplaamaan. Vähän pidempään menee, jos aiotaan perustaa uusia keskuksia. Pidemmällä tähtäimellä voi olla, että tulee yhteistä eurooppalaista pohdintaa siitä, miten näitä vastuita jaetaan.

Pekka Nuutinen: Olemassa olevien vastaanottokeskusten petipaikkoja lisätään parasta aikaa. Kuinka iso operaatio tästä lopulta tulee, se jää nähtäväksi. Meillä ole vuokrattuja lisätiloja odottamassa, mutta meillä on siihen mekanismit ja me alamme sitä tekemään tässä taustalla. Sitä aletaan kovasti takomaan nyt sitten sen tarpeen mukaan.