Matti Mörttisen kolumni: Nato-kannatuksen heilahdus voi sähköistää presidentin ja kansalaisten suhteen

Suomalainen kysyi lopuksi vastapariltaan: ”Mihin teillä virolaisilla on niin kova kiire?”

Hetken pohdittuaan virolainen vastasi vastakysymyksellä: ”Miten te suomalaiset kuvittelette, että teillä on kaikki maailman aika käytössänne?”

Malttia sopii pyytää, mutta nyt on vaikea pitää siitä kiinni.

Presidentti Sauli Niinistön ensireaktio Nato-buumiin oli A-studion haastattelu, jossa hän mainitsi, että vastuussa olevien ja muiden mielipiteillä on aika paljon eroa.

Seuraava oli torstaina 3. maaliskuuta presidentin kanslian julkaisema lausunto (siirryt toiseen palveluun) . Sen mukaan ”akuutin kriisin keskellä on (…) erityisen tärkeää pitää pää kylmänä”.

Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja Tuomas Forsberg rohkeni jo Mtv:n haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) suositella option purkamista. Siihenhän on kaksi tapaa: joko haetaan jäsenyyttä tai päätetään pysyä liittoutumattomana.

Täydellistä ratkaisua ei ole. Kummassakin valinnassa on etunsa ja riskinsä.

Niinistö on koko virkakautensa ajan ollut sekä Nato-pyrkimysten viileä jarruttaja että ennennäkemätön kansansuosikki. Noin puoli vuotta sitten 90 prosenttia (siirryt toiseen palveluun) suomalaisista oli tyytyväisiä presidentin toimintaan. Suoranaisen tyytymättömiä oli yksi (1!) prosentti.

Kun arviolta neljäsosa kansalaisista muutti äsken mieltään liittoutumisesta, on nyt syntynyt ristiriita-asetelma: ainakin päällisin puolin näyttää siltä, että kansa on eri mieltä arvostamansa johtajan kanssa. Ellei sitten ole ole niin, että nyt myös Niinistö säätää kantaansa sen mukaan, mikä jännittyneessä tilanteessa on kulloinkin mahdollista.