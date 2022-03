Kansainvälisen oikeuden asiantuntijat ovat erimielisiä siitä, tarvitseeko Nato YK:n luvan Ukrainan sotaan osallistumisesta

– Meillähän on maailmassa turvallisuusjärjestelmä, joka perustuu siihen, että vain yhdellä taholla eli YK:lla on oikeus lähteä tällaiseen voimankäyttöön, sanoi Korhonen A-studiossa.

Kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori Martti Koskenniemen mukaan tällainen laintulkinta on virheellinen.

Koskenniemen mukaan YK:n turvallisuusneuvosto on vahvistanut tämän periaatteen monta kertaa, kuten esimerkiksi vuonna 1990 puhjenneen Kuwaitin sodan yhteydessä - eli että erillistä lupaa hyökkäyksen kohteen sotilaalliseen tukemiseen ei tarvita YK:lta.

Samoilla linjoilla on johtava asiantuntija Marja Lehto ulkoministeriön oikeuspalveluista. Hänen mukaansa YK:n erillistä lupaa ei tarvita sotajoukkojen lähettämiseen itsepuolustustaisteluun, jos Ukraina sellaisia pyytää.

– Vaihtoehto, että Nato menisi sinne apuun, on tällä hetkellä kuitenkin lähinnä teoreettinen, sanoo Lehto.

– Pääsääntö on se, että kollektiivinen voimankäyttö on YK:lle monopolisoitu. Ja sen pitää olla yhteistä, eli ei lähdetä sooloilemaan, sanoo Korhonen.

Suomen asevienti kyseenalaista?

Korhosen mukaan myös aseiden, varusteiden ja puolisotilaallisen avun kuten neuvonantajien toimittaminen Ukrainaan ilman YK:n valtuutusta on oikeudellisesti vähintäänkin kyseenalaista. Korhonen sanoo, että YK:n periaatteet rajoittavat asevientiä konfliktialueille.

Emeritusprofessori Martti Koskenniemi on aseviennistäkin eri mieltä Korhosen kanssa. Hänen mukaansa A-studion keskustelusta syntyi virheellinen kuva siitä, että Suomi voisi jopa rikkoa kansainvälistä oikeutta antamalla aseapua Ukrainaan ilman YK:n valtuutusta - asevienti on Koskenniemen mukaan laillista muutoinkin maahan, johon on hyökätty.