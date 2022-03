Laulaja Viivi kasvoi fanitytöstä radion soittolistojen suosikiksi – silti vain harva tietää, kuka hän on

Laulaja Viivillä on takanaan ensimmäiset keikat bändinsä kanssa, ja hän on aivan ymmällään saamastaan huomiosta. Hän ei voi käsittää sitä, että yleisö osaa hänen kappaleidensa sanat ulkoa.

Lasten laulukilpailuista kohti levytyssopimusta

Fanituksen kolme vaihetta

– Osa kappaleistani on saanut vaikutteita omasta elämästäni. Kun on kokenut joitakin juttuja, niin sen oikean fiiliksen voi tuoda biisiin laulamalla, sanoo laulaja Viivi.

Artistien fanittaminen on jäänyt taka-alalle Viivin oman musiikkiuran myötä. Hän aikoo kuitenkin mennä katsomaan Ed Sheerania, jonka on tarkoitus esiintyä kesällä Olympiastadionilla.

Vertailua Behmiin

Viivi on tehnyt esikoislevyään tuottajiensa kanssa jo kolme vuotta. Hänen mukaansa albumia on tehty pieteetillä. Laulaja on harjoitellut laulamaan kappaleet etukäteen teknisesti oikein, mutta oikeaa tunnetta on etsitty studioäänityksissä.