Tilanne Suomen raja-asemilla kääntyi ylösalaisin alle viikossa – ihmiset pakenevat nyt Venäjältä Suomen kautta

Rajanylitysliikenne Suomen ja Venäjän välillä on vilkastunut viime päivinä.

Kaakkois-Suomen rajavartiostosta kerrotaan, että liikenteen pääsuunta on Venäjältä Suomeen, ja Suomen kautta edelleen muualle Eu- ja Schengen-maihin.

Rajatarkastusupseeri, kapteeni Kimmo Sainio Kaakkois-Suomen rajavartiostosta sanoo, että Venäjältä tulevien rajanylittäjien joukossa on useita eri kansallisuuksia, jotka havittelevat jatkoyhteyksiä kotimaihinsa Helsinki-Vantaan lentokentän tai Suomen satamien kautta.

Liikennettä on myös toiseen suuntaan.

Vilkkain paikka on tällä hetkellä Virolahdella sijaitseva Vaalimaa, jossa rajan ylittää vuorokaudessa noin 1500 henkilöä suuntaan tai toiseen.

Lappeenrannan Nuijamaalla ylityksiä on vajaa tuhat vuorokaudessa, kuten myös Lappeenrannassa sijaitsevalla rautatieliikenteen ylityspaikalla Vainikkalassa.

Kaakkoisrajalla tilanne on muuttunut nopeasti. Viikko sitten liikenne oli vielä hiljaista. Kaakkois-Suomen rajavartioston komentaja Vesa Blomqvist arvioi sodan ensihetkinä, että tilanteen kehittymistä on vaikea arvioida.

Liikenne vilkastuu edelleen

Hänen mukaansa liikenteen yleiskuva on se, että liikkeellä on paljon henkilöautoja. Myös bussien määrä on Sainion mukaan lisääntynyt.