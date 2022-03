Nobel-palkittu päätoimittaja Dmitry Muratov jatkaa Putinin arvostelua: "Hän tuhosi nuorisomme tulevaisuuden"

– Me kutsumme jatkossakin sotaa sodaksi. Ja jäämme odottamaan seurauksia, Novaja Gazetan -lehden päätoimittaja Dmitry Muratov sanoo. Muratov antoi haastattelun sähköpostitse yhdysvaltalaiselle The New Yorker -aikakauslehdelle. (siirryt toiseen palveluun)