Jari-Matti Säkkinen liittyi reserviläisyhdistykseen ja pasifisti Iikka Kivi haluaa takaisin reserviin – näin maanpuolustustahto näkyy suomalaisissa

Ukrainan kriisi on lisännyt suomalaisten mielenkiintoa maanpuolustustyötä kohtaan. Esimerkiksi aseelliseen palvelukseen pyrkivien siviilipalveluksen suorittaneden määrän nähdään olevan kasvussa.

Venäjän sota Ukrainassa on nostanut kiinnostusta maanpuolustukseen, mikä näkyy esimerkiksi vapaaehtoisen maanpuolustuksen ja reserviläistoiminnan suosion kasvuna.

Osa aikanaan aseettoman palveluksen valinneista on myös halunnut takaisin reserviin.

Yksi heistä on pasifistiksi itsensä määritellyt koomikko Iikka Kivi, joka sanoo yllättäneensä maanpuolustusinnollaan eniten itsensä.

Kivi twiittasi 25. helmikuuta suoraan puolustusministeri Antti Kaikkoselle (kesk.) kysyäkseen, voisiko liittyä takaisin reserviin.

Taustalla on Ukrainan kriisi – Kiven mielestä maan armeija ja taistelutahto puolustaa tällä hetkellä koko läntistä maailmaa.

– Jos Suomeen tulisi vastaava konflikti, haluaisin tietysti olla siellä tekemässä sitä työtä, mikä on ratkaisevinta.

Päätös takaisin aseelliseen reserviin pyrkimisestä ei ollut helppo – eikä sen toteutuminenkaan näytä juuri nyt todennäköiseltä.

– En ole mitenkään riemulla vaihtamassa leiriä ja olen myös huolissani siitä, ettei tämä mene militarismin ihailuun. Maanpuolustusinto on hyvä, mutta sotainto on jo paljon huolestuttavampi asia, ja siitäkin on jo viitteitä.

Reserviläisjärjestöt ja maanpuolustuskoulutus vetävät

Kiinnostuksesta maanpuolustusta ja vapaaehtoistoimintaa kohtaan kertoo se, että maanpuolustuskoulutuksen (MPK) järjestämiin koulutuksiin ilmoittautuneiden määrä on jopa viisinkertaistunut viime päivinä. Määrä näyttää myös olevan edelleen kasvussa.

Reserviläisjärjestöissäkin jäsenmäärä on nousussa. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan reserviläispiiriin on viime päivinä tullut satakunta jäsenhakemusta.

Kainuussa hakemuksia on toiminnanjohtaja Terho Pellin mukaan tullut helmikuun puoliväliin mennessä yli 20, eli puolet tavanomaisena vuotena kertyvästä määrästä.

Yksi jäsenhakemuksen jättäneistä on paltamolainen yrittäjä Jari-Matti Säkkinen.

– Tämä on ollut aiemminkin mielessä, siitä asti kun varusmiespalveluksesta kotiuduin, mutta se on vain jotenkin jäänyt. Nyt oli hyvä hetki. Reserviläisjärjestön arvot on minulle läheisiä muutenkin, Säkkinen kertoo.

Puolustusvoimien Oulun aluetoimiston päällikön everstiluutnantti Vesa Värjyvirran mukaan myös yhteydenotot aluetoimistoon ovat lisääntyneet. Hänen mukaansa kyse on ennen kaikkea yleisestä tiedonjanosta.

– Yhteydenotot koskevat pääsääntöisesti esimerkiksi omaa sodan ajan sijoitusta puolustusvoimien joukoissa. Myös takaisin reserviin siirtymisestä on tullut jonkin verran kysymyksiä.

Palvelusmuotojen välillä voi valita vain kerran

Puolustusvoimien reserviin siirtymistä helpotettiin 2019 niin, että ikäraja reserviin palaamiselle poistui. Muutoksen voi kuitenkin edelleen tehdä vain kerran (siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun).

Varusmiespalveluksen suorittanut, täydennyspalveluksen kautta siviilipalvelukseen siirtynyt ei siis voi enää palata reserviin. Tämä on myös Kiven tilanne.

Hän otti somessa yhteyttä puolustusministeri Kaikkoseen ja kansanedustaja Mikko Kärnään (kesk.), koska asia pitäisi Kiven mielestä nyt muuttaa.

Varusmiespalveluksen suorittaneet siirtyvät reserviin, jonka joukkoja harjoitetaan kertausharjoituksissa. Kuvan reserviläiset osallistuivat paikallispuolustusharjoitukseen Joensuussa helmikuussa. Kuva: Ari Haimakainen / Yle

Viime syksynä parlamentaarinen asevelvollisuuskomitea (siirryt toiseen palveluun) esitti, että myös aloitetusta palveluksesta voisi siirtyä toiseen palvelusmuotoon. Käytännössä aloitetusta siviili- tai täydennyspalveluksesta tulisi komitean mukaan pystyä siirtymään myös asepalvelukseen.

Siviilipalvelusjohtaja Mikko Reijonen arvioi, että tänä vuonna halukkaita on aiempia vuosia enemmän.

– Arvioisin aseelliseen palvelukseen tai reserviin siirtymisen lisääntyvän tänä vuonna. Tänä vuonna hyväksyttyjä siirtoja on 35.

Viime vuonna takaisin asepalvelukseen siviilipalveluksesta siirtyneitä oli 155, vuonna 2020 172 kappaletta.

Ukrainan sodassa on nähty sitäkin, että ilman sotilaskoulutusta olevia henkilöitä on varustettu asein ja otettu osaksi maata puolustavia joukkoja. Myös Suomessa sosiaalisessa mediassa on kyselty mahdollisuudesta osallistua aseelliseen maanpuolustukseen.

Oulun aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Vesa Värjyvirta muistuttaa, että kysymys on täysin hypoteettinen, mutta puolustusvoimat korostaa koulutuksen merkitystä.

– Ensin pitäisi saada sotilaskoulutus. Meillä on Suomessa tietty järjestelmä ja noudatamme sitä kurinalaisesti, Värjyvirta sanoo.

Myös reservistä siviilipalvelukseen siirtyviä enemmän

Eurooppalaisen turvallisuustilanteen radikaali muuttuminen Venäjän hyökkäyssodan seurauksena on muuttanut Iikka Kiven ja monen muunkin ajatuksia armeijan ja aseellisen maanpuolustuksen merkityksestä.

Perinteinen järjestys, jossa valtioiden itsenäisyyttä kunnioitetaan, on nyt järkkynyt.

– Kun neuvotteluun perustuva maailma lakkasi viikko sitten olemasta, ehkä se pasifismikin tarkoittaa käytännönläheisempää tekemistä. Nyt on ensisijaisen tärkeää lähettää viesti siitä, että rauha on pitkässä juoksussa parempi vaihtoehto, koska emme tule antamaan periksi.

Reservistä siirrytään nyt myös tavallista ahkerammin siviilipalvelukseen. Aseellisen palveluksen voi vaihtaa siviilitehtäviin täydennyspalveluksen kautta.

Siviilipalvelusjohtaja Mikko Reijosen mukaan keskivertovuoden aikana täydennyspalvelushakemuksia tulee yleensä 300–400, nyt niitä on tullut maaliskuuhun mennessä jo 978 kappaletta.

Hänen mielestään on selvää, että taustalla vaikuttavat viimeaikaiset uutiset Ukrainasta sekä esimerkiksi syksyn hävittäjähankinnat.

– Sotatilanne on selvästi toiminut laukaisijana henkilöiden, kenties jo pidempään mielessä olleille ajatuksille siirtyä reservin tehtävistä ei-sotilaallisiin tehtäviin.

Aseettoman palveluksen valinneet ovat palveluksensa jälkeen 50 ikävuoteen asti siviilivarannossa ja sen jälkeen lisävarannossa, johon kuuluvat myös rauhan aikana palveluksesta vapautetut.

Kriisitilanteessa tai liikekannallepanon yhteydessä he suorittaisivat heille määrättyjä siviilitehtäviä, mutta eivät olisi puolustusvoimien määräämissä tehtävissä.