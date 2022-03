Suomen päätös Natosta, puolesta tai vastaan, voi syntyä kuukausissa – Orpo: "Tilanne arvioitava kylmän rauhallisesti"

Arviointityötä on hänen mukaansa tehtävä huolellisesti.

Presidentti Sauli Niinistön tumma arvio Suomen heikentyneestä turvallisuusympäristöstä on vakavoittanut myös puolueiden päättäjät.

Niinistö arvioi torstaina antamassaan lausunnossa , että Suomen turvallisuusympäristö on nopeassa ja rajussa muutoksessa. Akuutin kriisin keskellä on erityisen tärkeää pitää pää kylmänä, presidentti muotoili lausunnossaan.

He kaikki sanovat, että Suomeen ei kohdistu akuuttia turvallisuusuhkaa, vaikka Suomen turvallisuusympäristöä kuvataankin nyt poikkeuksellisen synkästi. Käynnissä on kuitenkin arviointi siitä, miten Suomen turvallisuus varmistetaan.

Orpo ei ota suoraan kantaa siihen, kuinka kauan harkinta Suomessa kestää. Se on asia, josta pitää hänen mukaansa keskustella yhdessä.

Hänen mukaansa on välttämätöntä arvioida muuttunut tilanne kylmän rauhallisesti ja tehdä tarvittavat johtopäätökset.

– Mielipidetutkimusten mukaan kansalaiset ovat kääntyneet Naton kannattajiksi, mutta meillä pitää olla yhteinen näkemys. Kun tätä näkemystä muodostetaan, meillä pitää olla tarkka kuva siitä, miten jäsenyysprosessi etenisi. Se on niitä suuria kysymyksiä, Orpo sanoo.

Henriksson: Meillä ei ole varaa tehdä vääriä päätöksiä

– Tämä aiheuttaa sen, että myös me täällä Suomessa joudumme arvioimaan tilanteemme uudelleen ja miettimään, mikä on tämän tilanteen johdosta se paras tie eteenpäin. Mitään helppoa vastausta ei tähän ole.

– Nyt on tärkeintä se, että me eduskunnassa, presidentin ja valtioneuvoston kanssa löydämme yhteisen tien eteenpäin, koska meillä ei ole myöskään varaa tehdä vääriä päätöksiä, Henriksson sanoo.

Pitkään Nato-jäsenyyttä kannattaneessa RKP:ssa katsotaan, että turvaa on haettava sieltä, mistä sen parhaiten voi saada. Henriksson painottaa myös omaa puolustusta ja varsinkin Ruotsin ja Norjan kanssa tehtävää puolustusyhteistyötä.

Voitaisiinko Suomi kutsua jäseneksi?

Kokoomuksesta on pidetty esillä mahdollisuutta, että Nato voisi kutsua Suomen ja Ruotsin jäsenikseen. Näin 30 liittolaismaata hyväksyisivät jäsenyyden ennalta, mikä lyhentäisi Venäjän vaikutukselle altista epävarmuuden aikaa Suomessa ja Ruotsissa.

Tällaista menettelyä ei ole aiemmin käytetty, mutta tämä on yksi niistä asioista, jotka pitää Orpon mukaan selvittää ja jotka pitää tietää.

– Politiikassa toki on kaikki mahdollista, mutta pidän tällaista hyvin epätodennäköisenä ja sitä paitsi myöskin vähän epäviisaana, Tuomioja sanoo. Hänen mielestään mahdollisen aloitteen pitäisi tulla hakijalta itseltään.

Perustana vahva oma puolustus

Paras tapa huolehtia Suomen turvallisuudesta on Tuomiojan mielestä pitää huolta omasta puolustuksesta. Maan kokoon nähden Suomen puolustus on hänestä hyvässä kunnossa, eikä Suomen sisältä myöskään löydy sellaisia jakolinjoja, joita ulkopuolelta voitaisiin käyttää hyväksi.

– Meillä on toimiva yhteistyösuhteiden verkosto, toimiva kumppanuussuhde Naton kanssa, mutta tärkein kumppanimaa meille tietenkin on Ruotsi, jolla on aina myöskin aidoin oma intressi Suomen koskemattomuuden takaamisessa.