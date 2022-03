Herätys: Venäjän joukot hyökkäsivät ydinvoimalaan | Niinistö tapaa Bidenin Washingtonissa | Kymmenet kansanedustajat hybridivaikuttamisen kohteena

Zaporižžjan ydinvoimalassa tulipalo, säteilytilanne turvallinen

Itä-Ukrainassa Zaporižžjan ydinvoimalassa on ollut tulipalo aikaisin perjantaina Venäjän joukkojen iskun jälkeen. Viranomaisten mukaan tulipalo sai alkunsa koulutusrakennuksessa varsinaisen voimalaitoksen ulkopuolella ja säteilytilanne on tällä hetkellä turvallinen. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on syyttänyt Venäjää ydinterrorilla uhkailusta.

Koronapotilaiden hoidosta opitut käytännöt voivat parantaa myös muiden teho-osastoa tarvitsevien potilaiden hoitoa . Koronapotilaiden tehohoidossa on käytetty runsaasti esimerkiksi hengityskoneita ja asentohoitoa. Oulun yliopistollisessa sairaalassa etenkin asentohoidosta on saatu paljon hyviä kokemuksia ja sen uskotaan yleistyvän hengitysvajauksesta kärsivien potilaiden hoidossa.

Perjantaina päivällä sää on laajalti selkeää. Idässä ja pohjoisessa on päivälläkin pakkasta, lounaassa vähän plussaa. Myös lauantaiyö on melko kylmä, etelässäkin pakkasta on 10–15 astetta.