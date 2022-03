Maansa jättävät venäläiset täyttävät nyt Allegro-junat Suomeen – "Paljon täytyy muuttua, että voin tulla takaisin"

PIETARI Vaikka Allegro-junan lähtöön on vielä reilusti aikaa, ahdistuneen näköisiä ihmisiä virtaa Pietarissa matkalaukkuineen kohti lähtötarkastusta.

Monilla on mukanaan isot matkalaukut ja koko perhe.

Kiireisiltä ihmisiltä on vaikea saada haastatteluja, mutta miehen ja isojen kantamusten kanssa kiirehtivä Olga Borisovna pysähtyy hetkeksi.

Hän kertoo jättävänsä Venäjän mutta ei halua kertoa, minne on matkalla.

– Ei tiedetä, mikä on totta ja mikä valhetta. Se on isoin ongelmamme. Kerrotaan yhtä, mutta toista näyttää tapahtuvan.

Venäjän propaganda on antanut Ukrainan sodasta paljon todellisuutta ruusuisemman kuvan. Myös talouden ilmiselvää romahdusta on selitelty parhain päin.

Olga Borisovnalla on kiire junaan. Hän kertoo isännimensä mutta ei sukunimeään.

Allegro viimeisiä reittejä Eurooppaan

Allegrosta on tullut yksi harvoista yhteyksistä Venäjältä Eurooppaan, koska lentoyhteydet on katkaistu Ukrainan sodan takia. Lisäksi Suomen ja Venäjän välillä kulkee busseja.

Suomeen kulkevat junat ovat olleet VR:n mukaan lähes täysiä, vaikka matkustus on yhä hyvin rajoitettua koronapandemian takia.

Käytännössä venäläiset lähtijät ovat siis heitä, jotka asuvat jo Euroopassa tai joilla on siteitä Suomeen.

Tähän ryhmään kuuluu on myös Alex Perov , joka asuu perheineen Pariisissa. Hän kertoo palaavansa kotiin Allegrolla, koska lennot ovat poikki. Venäjällä hän oli tapaamassa sukulaisiaan.

Perov kertoo mielipiteensä Venäjän tilanteesta vasta, kun kerron ettei juttua julkaista ennen kuin hän on turvallisesti Suomessa.

Lähtijöillä on paljon syitä jättää Venäjä

Yli 8 000 ihmistä on otettu kiinni sotaa vastustavissa mielenosoituksissa sen alkamisen jälkeen, pidätyksiä laskeva OVD info -sivusto kertoo. (siirryt toiseen palveluun) Radiokanava Eho Moskvy ja televisiokanava Dožd on suljettu, koska ne kertoivat sodasta rehellisesti.

Euroopassa työskentelevä Mihail on murheellisen oloinen. Hän sanoo tilannetta tragediaksi.

– On vaikea löytää sanoa. Monilla on yhteisiä juuria. Minun perheeni on osin Ukrainasta,