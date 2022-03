Ydinvoimala-alueelle tehty hyökkäys on veret seisauttava ja täysin käsittämätön, sanoo suomalainen sotilasasiantuntija

– On täysin käsittämätöntä, että tuolla alueella on hyökätty. Jos Venäjä haluaa katkaista ydinvoimalan sähkönvälityksen, niin siellä on ihan riittävästi voimalinjoja mihin iskeä. Ei se vaadi voimala-alueelle etenemistä, Mäkitalo sanoo Ylen aamun haastattelussa.