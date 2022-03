Turussa kehitetään uusia ratkaisuja teollisuuden koulutukseen – trukkikortin voi pian suorittaa avatar-hahmona digitaalisella temppuradalla

Erilaiset ympäristöt ovat pelimaailmassa arkea, mutta teollisuuden tarpeisiin tähtäävä ratkaisu uusinta uutta. Kehitystyötä on tehty yhdessä turkulaisen teknologiayritys ADE:n ja sertifiointi- ja koulutusyhtiö Kiwan kanssa.

Treeniympäristö on virtuaalinen

Turun ammattikorkeakoulussa on saatu valmiiksi ensimmäinen teknologiademonstraatio, jonka avulla koulutetaan trukinkuljettajia. Kysymys on opetusta varten luodusta virtuaaliympäristöstä, jota sanotaan metaversumiksi. Siinä opettaja ja oppilaat voivat toimia samanaikaisesti todentuntuisilla laitteilla.

– Meillä on erityisen tarkat fysiikat. Pystymme opettamaan ja kontrolloimaan juuri niitä liikkeitä, joita varsinaisessa ympäristössäkin tarvitaan, Timo Haavisto sanoo.

Yksittäiseen simulaattorikoulutuksen verrattuna aitoutta tuo, että samanaikaisesti valvovan opettajan silmien alla liikkeellä on useampia trukkeja. Täytyy siis osata ajaa niin, ettei törmäile.

Virtuaalisuoritukset ovat jo käytössä

Turun ammattikorkeakoulu on yhdessä yritysten kanssa kehittänyt korttikoulutusta vuosien ajan. Vauhtia ovat kiihdyttäneet pandemiasta johtuvat rajoitukset.

Kun läsnäoloon perustuvaa koulutusta perinteiseen tapaan ei ole voitu järjestää riittävästi, verkkokoulutukseen ja siihen liitettyjen harjoitusten yhdistämiseen on tarvetta.

– Pätevyyskoulutuksen virtuaaliratkaisuja on viime vuodesta lähtien ollut käytössä esimerkiksi trukki-, henkilönostin-, siltanosturi- ja alamieskoulutuksessa sekä paloharjotteissa, luettelee ADE Oy:n toimitusjohtaja Pasi Porramo .

– Näyttökokeet ja niiden valvonta voidaan luotettavasti järjestää simulaattoriympäristössä. Koulutus on vähintään yhtä hyvää kuin lähiopetuksena ja opetusta voi antaa silloin, kun henkilö sitä tarvitsee.

Simulaattorikoulutus on arkea esimerkiksi lentäjäkoulutuksessa, mutta nyt digitaalinen opettaminen laajenee teollisuuteen ja rakennusalalle.

Erityinen haaste on ollut oikeantuntuisten ohjainten tekeminen simulaattoreihin. Koska esimerkiksi nostureiden ohjaimia ei ole myynnissä, ne on valmistettu itse. Tulitöitä varten tehtävien paloharjoitteiden ohjaimena käytetään sammutinta letkuineen. Oikealla näppituntumalla on ollut iso merkitys.