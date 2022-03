Analyysi: Venäläiset lentoyhtiöt ovat joutuneet hidastettuun syöksykierteeseen, koska varaosat loppuvat pakotteiden takia

Lännessä on ehditty jo epäillä (siirryt toiseen palveluun) Venäjän vastaisten talouspakotteiden tehoa. Ilmailua koskevat pakotteet antavat kuitenkin hyvän kuvan siitä, kuinka järeästä aseesta voi parhaimmillaan olla kyse.

Toiseksi pakotteet lopettivat varaosien myynnin (siirryt toiseen palveluun) Venäjälle. Valtaosa venäläisten lentoyhtiöiden käyttämistä koneista on Boeingin ja Airbusin valmistamia, eikä niiden osia tehdä Venäjällä.

Julkisuudessa on arvioitu (siirryt toiseen palveluun) , että lentoyhtiöillä olisi varaosia vain 2–3 viikon tarpeiksi. Sen jälkeen lentäminen hiipuisi nopeasti.

Ylen haastattelema Venäjän siviili-ilmailua erittäin hyvin tunteva asiantuntija ei usko aivan niin nopeaan alasajoon. Hän ei voi esiintyä nimellään, koska on alalla keskeisessä asemassa eikä saisi kommentoida pakotteiden vaikutusta.

Kolmanneksi venäläiset lentoyhtiöt eivät useimmiten omista koneitaan, vaan ne on vuokrattu. Verotussyistä suosituin kotipaikka leasing-yhtiöille on Irlanti.

Ulkomailta vuokrattuja matkustajakoneita on yli 500, eli kyse on valtavasta omaisuudesta, noin kymmenestä miljardista dollarista. Pakotteiden myötä vuokrasopimukset (siirryt toiseen palveluun) on EU:n mukaan lopetettava 28. maaliskuuta mennessä.