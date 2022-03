Britannian tiedustelu kertoi, että Venäjän jättiläiskolonnan eteneminen on hidastunut – tämä yli 60 kilometriä pitkästä letkasta tiedetään nyt

Yhdysvaltalainen avaruusteknologiayhtiö Maxar Technologies julkaisi perjantaiaamuna vaikuttavan näköisen mallin. Kuvista näkee, kuinka mittava Kiovaan etenevä venäläiskolonna on.

Mallissa näkyy kymmeniä pisteitä. Pisteet ovat venäläisten sotakalustoa. Malli on tehty satelliittikuvien perusteella. Kuvat on otettu maanantaina 28. helmikuuta.

Britannian puolustusministeriö kertoi torstaina tiedustelutietoihin viitaten, että kolonnan eteneminen on hidastunut. Kolonna on edennyt lähes olemattoman matkan viimeisen kolmen päivän aikana.

Venäjän joukkojen on kerrottu edenneen ainakin Borodyankan kaupunkiin. Bordoyanka sijaitsee noin 50 kilometriä Kiovasta pohjoiseen.

Logistiset ongelmat hidastavat etenemistä

Venäjän valtavan sotilaskolonnan sanotaan olevan 64 kilometriä pitkä. Kolonnassa on mukana panssaroituja ajoneuvoja, hinattavia tykistöjä ja tankkeja.

Kolonnassa on arvioiden mukaan jopa 10 000 miestä ja yli 2000 ajoneuvoa.

Britannian kenraali sir Richard Barrons kertoi BBC:lle täällä viikolla, että kolonnan sotilaat eivät saa tarpeeksi ruokaa. Puutetta on myös ajoneuvojen varaosista ja polttoaineesta.

Hitaan etenemisen syyksi on myös ehdotettu kaluston huonosti huollettuja renkaita.

Yhdysvaltain puolustusministeriö kertoi torstaina, että Venäjä olisi päättänyt ryhmitellä kolonnaansa uudelleen logististen vaikeuksien takia. Ryhmittymisen on kerrottu vievän aikaa.

Mediatietojen mukaan ukrainalaiset ovat onnistuneet pistämään venäläisille kampoihin useilla rintamilla jo viikon ajan. Kiovan pormestari kertoi torstaina, että Kiovan on edelleen ukrainalaisten hallinnassa.

Tiistaina Yhdysvaltain puolustusvoimien viranomainen kommentoi (siirryt toiseen palveluun)toimittajille, että venäläisten taistelutahto on alhainen. Monien venäläissotilaiden on kerrottu olevan epätietoisia siitä, että heidät on lähetetty Ukrainaan taisteluoperaatioon.