"Kaupunki ei ylläpidä näitä rakennuksia mitenkään", sanoo Savonlinnan tekninen johtaja – viimeisetkin vanhat puutalot uhkaavat kadota kaupunkien keskustoista

Vanhojen puutalojen kohtalo puhuttaa Savonlinnassa. Hulikan talo on rakennettu jo 1860-luvulla. Nyt sille on käymässä niin kuin suomalaiskaupunkien keskustojen puutaloille on monesti käynyt.

Lähes 160-vuotiaan Hulikan talon kohtalo Savonlinnassa on epäselvä.