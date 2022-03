Asuntolaina painaa ja sota huolestuttaa: Kannattaa jatkaa oman asumisen kannalta tärkeitä asioita kuten ennenkin, sanoo asiantuntija

– Asuntolainojen hakemusmäärissä on eroa vuosien välillä. Alkuvuoden 2022 asuntolainojen hakemusmäärät ovat valtakunnallisesti jonkin verran alhaisemmat viime vuoteen verrattuna. Ukrainan tilanteen vaikutuksesta on vielä liian aikaista vetää johtopäätöksiä.

– Kuluvan viikon osalta olemme saaneet hieman vähemmän hakemuksia kuin on tullut viime viikolla. Asuntorahoitusmarkkinan tasapainottuminen on ollut näkyvissä jonkin verran jo alkuvuodesta lähtien. Emme voi tietää, mikä osuus tasapainottumisesta on tullut juuri tämän konfliktin osalta, ja mikä muusta syystä kuten korkomuutoksista tai muutoin markkinatilanteesta ja inflaation kehityksestä, kirjoittaa Danske Bankin henkilöasiakkaiden lainoista vastaava johtaja Sari Takala sähköpostivastauksessaan.