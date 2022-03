Yle selvitti väestönsuojien kapasiteetin viidellä alueella Suomessa – vain Sveitsissä on parempi tilanne, ministeriö vakuuttaa

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on herättänyt suomalaiset miettimään suojautumista. Epätietoisuus väestönsuojista on aiheuttanut kyselytulvan pelastuslaitoksiin.

Väestönsuojia on rakennettu jo 80 vuoden ajan. Suomessa on sisäministeriön mukaan tällä hetkellä noin 54 000 väestönsuojaa, joihin mahtuu noin 4,4 miljoonaa ihmistä.

Käytännössä väestönsuojia on rakennettu sinne, missä ihmisiä on paljon ja rakennukset ovat suuria eli kaupunkeihin ja asutuskeskuksiin.

– Suomalaisten ei tarvitse olla huolissaan tilanteesta, koska meillä on Sveitsin jälkeen maailman toiseksi paras väestönsuojatilanne, vakuuttaa lähes 40 vuotta sisäministeriössä väestönsuojista vastaavana virkamiehenä työskennellyt rakennusneuvos** Pekka Rajajärvi**.

Toimiva ilmanvaihto on väestönsuojan kannalta oleellinen. Kuva on otettu Ylen Kemin-toimituksen kiinteistön väestönsuojasta.

Valtaosa väestönsuojista on kiinteistökohtaisia väestönsuojia. Yleisiä väestönsuojia ei ole enää vuoden 2011 jälkeen rakennettu.

Yhteiset suojat on yleensä tarkoitettu ympärillä olevissa kerrostalo- tai toimistorakennuksissa asuville ja työskenteleville, vaikka ne olisivat jonkin kallioluolan yhteydessä.

Turku

Turussa on noin 2 600 väestönsuojaa, joissa on yhteensä 250 000 suojapaikkaa. Kaupungissa ei ole yleisiä väestönsuojia.

Turun suurimmassa kauppakeskuksessa Hansassa on 22 väestönsuojaa. Yhteen suojaan mahtuu 150–250 ihmistä.

Viranomainen määrää, jos kansalaisten tulee hakeutua väestönsuojaan. Tällöin suojat on saatava käyttö- ja suojatumiskuntoon 72 tunnissa.

Tampere

Tampereelta väestönsuojapaikkoja löytyy enemmän kuin kaupungissa on asukkaita. Laskennallisesti suojia on yli 300 000 ihmiselle.

Jokaiselle kaupunkilaiselle ei voida yksilöidä omaa väestönsuojaansa vaan ne ovat tapauskohtaisia. Tampereella on yksi yleinen väestönsuoja Liisanpuistossa Kalevan kirkon kupeesta.

Päijät-Häme

Päijät-Hämeessä on reilut 2 000 väestönsuojaa, joista valtaosa on maakuntakeskuksessa Lahdessa. Koko maakunnassa on yli 150 000 suojapaikkaa. Väestönsuojat ovat vaatimusten mukaiset, sanoo Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen valmiusmestari Mika Nevalainen.