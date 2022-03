Ukraina yrittää pelastaa taideaarteensa ja maailmanperintökohteet – Venäjän joukot ovat jo tehneet peruuttamatonta tuhoa

Venäjän hyökkäys on tehnyt valtavaa tuhoa Ukrainan kulttuuriperinnölle. Maassa on paitsi tuhansia museoita, myös seitsemän Unescon maailmaperintökohdetta (siirryt toiseen palveluun), kuten Kiovan luolaluostari ja Pyhän Sofian katedraali. Lisäksi Ukrainassa on lukuisia keskiaikaisia kirkkoja ja luostareita, joiden ikonikokoelmia vastaavia ei ole missään muualla maailmassa.