Venäjän maabrändi on nyt katastrofaalisen huono ja se on johtanut kaikkien elämänalueiden boikotointiin – pelkkä maassa olo on mainehaitta

Venäläinen vodka on kadonnut Alkosta, venäläiset saunavihdat ja monet muut tuotteet kauppojen hyllyiltä ja bensanostajat Lukoilin omistamasta Teboil-huoltoasemaketjusta. Yritykset ovat vastanneet näin asiakkaiden vaatimuksiin ja boikotteihin.

Moni yritys on myös lopettanut viennin Venäjälle.

– Eipä maistu enää Fazerin kotimaiset pullat ja kovasti on kitkerää Pauligin kahvikin tästä lähtien, toteaa nimimerkki "Kuka mitä häh".

– S-ryhmän on syytä lopettaa välittömästi kaikki liiketoimintansa Venäjällä. Irtisanon osuusomistajuuteni HOK-Elannossa sekä pankkitalletukseni S-pankissa, jos S-ryhmä ei välittömästi ilmoita Venäjän toimintojensa lopettamisesta.

Keskustelupalstojen ja somen kritiikki on varmasti kuultu ja lienee osaltaan vaikuttanut, sillä SOK tiedotti perjantaina, että se luopuu liiketoiminnasta Venäjällä.

Kyse ei ole pikkujutusta, sillä SOK:lla on Pietarissa 16 Prismaa, kolme Sokos Hotellia sekä noin 1000 työntekijää.

– Kuluttaja-aktivismilla on nähty olevan vaikutusta ja valtaa. Esimerkiksi tilausvideopalvelu Netflix painostettiin tilauksia perumalla ryhtymästä Venäjän valtiollisen median äänitorveksi. Tässä tilanteessa ihmiset haluavat tehdä jotakin joka koetaan tärkeäksi ja tämä on siihen yksi keino, sanoo brändimarkkinoinnin professori Saila Saraniemi Oulun yliopistosta.

Tulistuminen yritysten toimintaan on nykyaikaa.

– Trendinä on ollut jo pitkään, että ihmiset haluavat ilmaista osto- ja kulutusvalinnoillaan omia arvojaan, mutta näen tässä senkin, että ihmiset kokevat nyt vahvasti ja haluavat heti tehdä jotakin asian eteen. Boikotti on sellainen helposti toteutettava keino omassa arjessa, toteaa palvelujen ja kaupan apulaisprofessori Elina Närvänen Tampereen yliopistosta.

Venäjä hirmuinen riski maineelle

Boikottien kesto on sitten toinen juttu. SOK:n nopea reagointi saatetaan antaa äkkiä anteeksi professorit arvelevat.

– Jos yritykset eivät reagoi tähän tilanteeseen ja vaan jatkavat entiseen malliin, niin se voi vaikuttaa brändiin huomattavan negatiivisesti. Nyt yrityksillä on vielä aikaa reagoida. Asiakkaat varmasti palaavat, jos yritykset tekevät toimenpiteitä, sanoo Närvänen.

Venäjällä toimiminen nykytilanteessa on joka tapauksessa brändeistään tarkoille yrityksille hirmuinen imagoriski.

– Venäjän maabrändi on nyt katastrofaalisen huono. Se on johtanut Venäjän kaikkien elämänalueiden boikotointiin. Tämä on yhden maan osalta laajuudessaan aivan ainutlaatuista, Saraniemi sanoo.