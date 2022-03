Vapaalla ollut poliisi otti häirikkönaapurin kiinni ja sai mustelmia – korkein oikeus: kyseessä ei ollut virkamiehen väkivaltainen vastustaminen

Korkein oikeus on tehnyt ennakkopäätöksen (siirryt toiseen palveluun) asiassa, joka käsittelee poliisin toimivaltaa vapaa-ajalla. Tapauksessa oli kyse poliisin naapurin tekemästä häirinnästä ja siihen puuttumisesta.

Oikeustieteilijän mielestä ratkaisu jäi vajaaksi

Oikeustieteen tohtori Henri Rikander on tutkinut poliisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Hän on työskennellyt myös itse poliisina. Rikanderin mukaan korkeimman oikeuden ratkaisu jäi hieman vajaaksi.

– Ratkaisu on siinä mielessä ongelmallinen, että se jättää sanomatta, onko poliisilla mahdollisuus puuttua. Se tukeutuu vain siihen, onko poliisilla velvollisuus puuttua, hän sanoo.

– Tämä ratkaisu on sellainen, että vaarana voi olla, että poliisit pidättäytyvät toimimasta vapaa-ajalla, hän sanoo.

Poliisihallitus aikoo käsitellä tapausta poliisilaitosten kanssa

Poliisihallituksen poliisitarkastaja Konsta Arvelin kertoo, että korkeimman oikeuden ennakkopäätös on aiheuttanut paljon keskustelua poliisien keskuudessa. Hänen mukaansa on yleistä, että poliisit puuttuvat vapaa-ajallaan tilanteisiin, joihin puuttumisen he katsovat olevan aiheellista.