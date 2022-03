Hämeenlinnassa saa kantaesityksensä Minna Lindgrenin Kaukorakkaus – Juhani Laitala: "Päähenkilön rooli on mennyt ihon alle"

Hämeenlinnan Teatterin näytelmän keskiössä on iäkkään Kaukon muisto nuoruuden rakkaudestaan. Päähenkilön esittäjä Juhani Laitalan mukaan hän on joutunut Kaukon roolin kautta käymään omaa elämäänsä läpi.

Hämeenlinnan Teatterin väki on odottanut hartaasti, että korona-aika helpottaisi ja Kaukon rakkausasioita päästäisiin puimaan näyttämöllä. Tässä tapauksessa kyseessä on eläkkeellä oleva ATK-insinööri Kauko Koskinen, joka on Minna LIndgrenin Kaukorakkaus-näytelmän päähenkilö. Mieskolmikon kaksi muuta jäsentä ovat Kaukon poika Timo sekä pojanpoika Mickey.

Näytelmän juoni sisältää monille tuttuja elementtejä, joista sykähdyttävin on yli 80-vuotiaan Kaukon muisto nuoruuden intohimoisesta rakkaudesta. Näytelmän päähenkilöä Kaukoa esittävä Juhani Laitala myöntää, että roolityö on mennyt ihon alle. Hän on joutunut Kaukon roolin kautta käymään omaa elämäänsä läpi.

– Olen naimisissa ensirakkauteni kanssa. Minun ei ole tarvinnut ensirakkauttani hakea, ja tuttu on koko tunnekenttä, minkä reilun 50 vuoden aikana olen parisuhteessa saanut elää. Lasten elämä ja suhde läheiseen ihmiseen ovat tuttuja. Siitä on ollut hyvä ammentaa. On etu, että on se elämänkokemus, mistä Kauko Koskisen tarina kertoo, sanoo Juhani Laitala.

Näyttelijät Johanna Reilin ja Juhani Laitala pohtivat elämää Kaukorakkaus-näytelmässä. Kuva: Veikko Pulli Hämeenlinnan Teatteri

Näytelmän ohjaaja Kari-Pekka Toivonen sanoo, että on ollut hienoa tehdä työtä näytelmän porukan kanssa.

– Nämä ihmiset, tämä teksti ja meidän työtapamme ovat onnistuneet. Olemme olleet tehokkaita, mutta samalla olemme syventäneet tekstiä ja löytäneet uusia kulmia, kiittää Toivonen.

Sekä Laitala että Toivonen sanovat, että kantaesityksen tekeminen on aina kunnia-asia. Esityksiä tullaan myös aina vertaamaan juuri siihen ensimmäiseen.

– Teksti on helposti vastaanotettavissa ja pidän siitä, että huumorilla ja vapauttavalla naurulla voidaan avata ovia jotta emotionaalinen lataus pääsee kolahtamaan, ohjaaja Kari-Pekka Toivonen kertoo.

Kaukorakkaus -näytelmän kantaesitys ja samalla ensi-ilta on Hämeenlinnan Teatterissa 5.3.2022. Näytelmä on teatterin ohjelmistossa vain tämän kevätkauden.