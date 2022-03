Pasilan poliisilaitoksen ruuhka "ennennäkemätön" − passia jouduttu jonottamaan ulkona, asiakkaita päivässä yli 800

Helsingin poliisilaitoksen mukaan sen Pasilanraition toimipisteellä on ollut perjantaina ennennäkemätön ruuhka, poliisi tiedottaa (siirryt toiseen palveluun) . Jonot ovat venyneet ulos asti, ja jonotusaika on saattanut kestää yli kaksi tuntia.

Pasilanraition toimipisteellä on ollut koko viikon ajan yli 800 asiakasta päivässä.

− Jos ei ole aivan pakottavaa tarvetta hakea passia nyt, niin ei kannata tulla tänään paikan päälle. Tänään asiakkaita on ollut aamusta lähtien niin paljon, että vastaavaa ruuhkaa ei ole ennen nähty, toteaa ylikomisario Pekka Kallio tiedotteessa.

Ruuhkia lähes koko maassa

Länsi-Uudenmaan poliisin mukaan asiakkaiden on varauduttava tuntien jonotukseen myös vuoronumeroa käytettäessä. Espoossa vuoronumeroasiakkaita on niin paljon, että vuoronumeroiden jakelu joudutaan lopettamaan kello 15, jotta kaikki asiakkaat ehditään ottaa vastaan.

Raaseporissa jono on neljä viikkoa, Lohjan poliisiasemalla kuusi. Kirkkonummen poliisiaseman lupapalvelu jouduttiin sulkemaan (siirryt toiseen palveluun) helmikuun puolivälissä ruuhkan vuoksi.

Ruuhkat johtuvat passihakemuksista

Jos passi tai henkilökortti on vanhentunut yli vuosi sitten, on asiakirjat uusittava poliisin lupapisteellä. Tällöin on myös annettava sormenjäljet uudelleen.