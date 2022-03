Analyysi: Venäjän hyökkäyksen tuomitseminen on yrityksille helppoa kotimaassa mutta vaikeaa Venäjällä

Yle listasi eilen Venäjän suurimmat suomalaisyhtiöt . Lista kertoo yhtiöistä, joilla on Venäjällä tytäryhtiö, työntekijöitä ja jotka maksavat Venäjälle veroja.

Artikkelin julkaisun jälkeen syntyneestä verkkokeskustelusta on havaittavissa ainakin kolme näkökulmaa aiheeseen.

Tämä on osa boikottimielialaa, joka elää nyt vahvana Suomessa ja muualla länsimaissa. Miksi esimerkiksi Fortum ei tee samoin kuin öljy-yhtiöt BP, Exxon ja Shell – ja lopeta toimintaa Venäjällä?

Tämä näkökulma viis veisaa siitä, että Fortumilla on Venäjällä ja Nord Stream 2 -hankkeessa kiinni noin 5,5 miljardin euron omaisuus. Tuosta summasta puolet kuuluu Suomen kansalle, onhan valtio Fortumin suurin omistaja.

Tästä näkökulmasta on ymmärrettävää, ettei Fortum noin vain lopeta sähkön ja lämmön tuotantoa Länsi-Siperiassa.

3. “Miten sieltä edes lähtisi?” Yritysten näkökulmasta tämä kaikki on tapahtunut todella nopeasti. Se näkyy myös Ylen kyselyyn osallistuneiden yritysten vastauksissa. Moni asia tulee yritysten mukaan muuttumaan, mutta vielä ei ole aika miettiä sitä.

"Alasajo käynnistyy välittömästi"

Tänään SOK teki ison päätöksen. Se on Venäjän suurista suomalaisyhtiöistä ensimmäinen, joka jättää sodan vuoksi Venäjän kokonaan.

Mitä pitäisi ajatella suomalaisyritysten toiminnasta Venäjällä?

Moraalipatsastelu Suomessa ei riitä. Yritysten on aika seurata niitä arvoja, joita juhlapuheissa toistellaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki liiketoiminta Venäjällä – ja samalla suomalaisten yritysten omaisuus – olisi hylättävä.

– Toimitusjohtajamme on lähettänyt koko henkilöstölle kirjeen, myös kaikille venäläisille. Siinä kerromme, että Venäjän hyökkäys on johtanut suureen hätään ja kärsimykseen Ukrainassa ja myötätuntomme on Ukrainan kansan puolella, viestintäjohtaja Hanna Malmivaara kertoo.