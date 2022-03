Venäjän ja Ukrainan kansat, kuin veljet keskenään? Tutkijan mukaan Ukraina on historiansa kautta lähempänä Keski-Eurooppaa kuin Venäjää

– Ei presidentti Putin tätä ole tietenkään itse keksinyt. Hän on ollut tunnollinen oppilas ja toistaa nyt sitä puppua, jota hänelle on koulussa opetettu, hymähtää Korpela.

Historiaa on aina muokattu vastaamaan vallanpitäjien tarpeita. Professori Korpelan mukaan näin on käynyt myös Venäjän kohdalla. Historiankirjoissa Venäjä on ikään kuin nielaissut Ukrainan, vaikka tutkijoiden mukaan Ukrainalla on ollut vahva historiallinen yhteys Keski-Eurooppaan.