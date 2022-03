Kehitysvammaiset jäävät Ukrainassa sodan jalkoihin – on vaikea paeta sekä ymmärtää pelottavia muutoksia, sanoo Ylen haastattelema omaishoitaja

Poliisi toi ulkonaliikkumiskieltoa rikkoneen 37-vuotiaan miehen takaisin kotiin. Kravtšhenkon poika on kehitysvammainen.

– Hän kiihtyy, jos ei pääse ulos. Hän on tottunut käymään ulkona joka päivä ja se on osa hänen rutiinejaan, Raisa Kravtšhenko kertoo Ylelle puhelimitse.

– Olen itsekin fyysisesti vammautunut ja pojasta huolehtiminen on raskasta. Meidän on vaikea lähteä täältä minnekään, Kravtšhenko kuvailee perheensä tilannetta.

Pulaa lääkkeistä ja lääkäreistä

Ukrainassa on noin 100 000 kehitysvammaiseksi virallisesti luokiteltua ihmistä. Heistä arviolta 30 000 asuu erilaisissa hoitoloissa.

Vuonna 1994 Raisa Kravtšhenko perusti Ukrainan kehitysvammaisten vanhempien hyväntekeväisyysjärjestön ja myöhemmin hän on ollut mukana alan vapaaehtoisjärjestöjen kansallisessa katto-organisaatiossa VGO Coalitionissa.

– Kaksi vuotta sitten järjestöjemme rahoitus ajettiin alas. En tiedä, liittyykö tämä sotaan varautumiseen vai ei. Palveluita on leikattu kaiken aikaa, Kravtšhenko taustoittaa.

Taisteluiden alettua kehitysvammaisten tilanne on pahentunut rajusti. Asuntoloita on nyt suljettu, monet apteekit ovat pistäneet ovensa kiinni ja lääkärin vastaanotolle on vaikea päästä.