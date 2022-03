Nuori nainen oli raskaana, kun töitä ei jatkettukaan – kääntyi luottamushenkilön puoleen: "Uusi työsopimus annettiin vuorokautta myöhemmin"

Tilanne oli Ninalle vaikea. Nina peräänkuuluttaa, että siinä vaiheessa, kun on elämän iloisin asia tiedossa, ei pitäisi joutua murehtimaan työn jatkoa.

Nina ei ole ainut, joka on kohdannut raskaussyrjintää työelämässä. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että työntekijää syrjitään raskauden tai perhevapaan takia eli se vaikuttaa työsuhteeseen.

Raskaussyrjintää esiintyy paljon

Mothers in Business eli urasuuntautuneiden naisten oma verkosto teki jäsenilleen työelämän tasa-arvoa käsittelevän kyselyn. Sen mukaan 36 prosenttia vastaajista oli kohdannut perhetilanteeseen liittyvää syrjintää työelämässä. Kyselyyn vastasi 475 MiBin jäsentä.

"Äitiyslomalta ei saa palata samaan tehtävään, vaan ura on pitänyt kaksi kertaa rakentaa uudestaan."

Asia on huomattu myös Palvelualojen ammattiliitto PAMissa. Raskaussyrjintää esiintyy paljon. Siihen liittyviä yhteydenottoja tulee noin tuhat vuodessa, kertoo PAMin juristi Julia Rintamo .

Kuvituskuva. Nina uskoo, että raskaussyrjintää esiintyy enemmänkin hänen alallaan. – Näitä ketjuttamisia on niin paljon meidän alalla ja kaikki ei edes tiedä tulevansa raskaussyrjityksi. Asia hyväksytään hiljaisesti.

Ilmiö on näkynyt myös koronan myötä. Eräässäkin tapauksessa työnantaja perui kaikkien muiden työntekijöiden lomautukset, paitsi raskauspahoinvoinnin johdosta sairaslomalle jääneen työntekijän, Rintamo kertoo.

– Tämä on työnhakijalle hankala tilanne. Pitääkö sitten sanoa, että voin ottaa, vaikka se ei pidä paikkansa tai sitten en voi, koska joudun huolehtimaan lapsestani viikonloppuna, Rintamo sanoo.

Uusi työsopimus löytyi

Nina kävi ennen äitiyslomalle jäämistään juttelemassa esihenkilönsä kanssa ja kertoi hänelle, että luottamushenkilö on yhteydessä. Esihenkilö pyysi muutaman päivän päästä käymään ja tunnelma oli Ninan mukaan kireä.

– Tällä viisaudella mikä nyt on, en olisi sanonut noin. Harmitti, miten se meni, kun sen olisi voinut hoitaa siistimmin.

Kuvituskuva. Työntekijät eivät aina tiedosta, että kyseessä on raskaussyrjintä.

– Raskaussyrjintää on esimerkiksi yksinkertainen tapaus, että määräaikainen työsuhde jätetään jatkamatta, kun työntekijä on jäämässä raskauden vuoksi pois.

Nina sai vakituisen työpaikan

Ninan nimi on muutettu, koska hän työskentelee samassa työpaikassa ja aihe on arkaluontoinen. Nina on palaamassa pian töihin.