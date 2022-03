Peltiseppä Kari Merikanto aloitti baletin viisikymppisenä: "Siinä on jotain taianomaista ja mystistä"

Viisikymppinen peltiseppä Kari Merikanto on lapsesta asti ihaillut baletin keveyttä ja kauneutta. Musiikki, nyrkkeily ja työelämä veivät kuitenkin miehen ja balettitrikoot Kari puki ylleen vasta viisikymppisenä. Parinsa Maarit Halosen kanssa hän osallistuu myös showtanssikilpailuihin. Anne Elhaimer tapasi tanssijan ja hänen parinsa..

Nyt harrastusta on takana kuusi vuotta, mutta unelma on vanhempaa perua. Merikanto on aina ihaillut baletin liikettä, keveyttä ja kauneutta.