Ylen toimittaja lähti suomalaispariskunnan mukaan bussilla Ukrainan rajalle – katso suoraa lähetystä paikan päältä kello 18.21 alkaen

Suomalaisten auttamishalu näkyy myös kyytien tarjoamisena Ukrainan pakolaisille. Puolan rajalla on runsaasti Ukrainasta paenneita, joille on järjestetty elintarvikkeita ja linja-autokyytejä. Myös Tampereelta on paikalle ajettu bussi, jolla pääsee Suomeen. Paikan päällä tilannetta seuraavat toimittajamme Mari Jäntti ja kuvaaja Jarno Tahvanainen.