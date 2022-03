Ulkomaisen työvoiman hyväksikäytöstä rangaistaan nyt työnantajaa – myös asenteiden pitää muuttua: "Että opitaan arvostamaan myös ei-suomalaisten oikeuksia"

Työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvos Olli Soraisen mukaan kyseessä on merkittävä muutos.

– Nyt on ensimmäistä kertaa tunnistettu ongelman olemassaolo ja annettu välineitä sen torjuntaan, Sorainen sanoo.

Lakimuutoksen voimaantuloa vahvistaakseen työ- ja elinkeinoministeriö tilasi Siirtolaisuusinstituutin Seinäjoen yksiköltä selvityksen tarpeista, joita viranomaisilla on hyväksikäytön ehkäisemiseksi.

Selvitys valmistui tammikuussa ja nyt on toimenpiteiden aika.

Onnistuttu, jos tapauksia tulee ilmi

Tähän asti viranomaiset ovat tehneet pääasiassa lupa-asioiden valvontaa, mutta nyt on asetuttava selvemmin uhrien oikeusturvan puolellle, sanoo selvitystä tekemässä ollut Siirtolaisuuusinstituutin tutkija Toni Ahvenainen .

– Viranomaisten on otettava entistä vahvemmin uhria puolustava rooli. Nojauduttava yhteistyöhön ja luottamuksen rakentamiseen, Ahvenainen toteaa.

Ministeriön Olli Soraisen mukaan luottamuksen rakentamisessa on haasteita muun muassa siksi, että monesti hyväksikäytön uhrit tulevat maista, joissa he ovat lapsesta asti oppineet olemaan luottamatta juuri viranomaisiin.

– Jos tulee jotain, poliisi on viimeinen, jonka puoleen käännytään, Sorainen sanoo.

– Olisi tärkeää, että joku sanoisi uhrille, että tässä on todennäköisesti kyseessä hyväksikäyttötapaus, jota kannattaa lähteä viemään eteenpäin. Ilman ennakointia luottamuksen rakentaminen on vaikeaa, Ahvenainen miettii.

Olli Sorainen muistuttaa, että tieto lakimuutoksesta on saatava leviämään laajalle.

– Järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö on äärimmäisen tärkeää, Sorainen sanoo.

Aiemmin juuri vaikeneminen on mahdollistanut kiristyksen ja hyväksikäytön jatkumisen.

Yhteistyön mallit valmiiksi ennen kesää

Toni Ahvenaisen mukaan on hyvä, että Suomessa nähdään työperäisen maahanmuuton hyväksikäyttö ihmiskaupasta erillisenä ilmiönä.

Olli Soraisen mukaan nyt on käynnistetty koulutusprojekti, jonka tarkoitus on antaa viranomaisille organisaatioiden joka portaalla työkalut tunnistaa hyväksikäyttötapaukset.

Kouluttaminen vie aikaa, mutta yhteistyön mallit on tarkoitus saada valmiiksi vielä ennen kesää.

Alueelliset ja toimialan riskit

Toni Ahvenainen toteaa, että hyväksikäyttö lienee järjestäytyneempää siellä, missä maahanmuuttajia ja heidän yrityksiään on enemmän.

Yksi riskialoista on maatalouden kausityö, kun suuri määrä ulkomaalaisia työntekijöitä tuodaan kerralla Suomeen, Sorainen sanoo.

– Silloin viranomaisten on syytä pitää antennit ylhäällä. Usein [tilanteisiin] on liittynyt sellaista bisnestä, mikä ei kestä päivänvaloa.

Ulkomaisen työvoiman asumisoloista tehtävä selvitys valmistuu huhtikuun aikana. Se on osa ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisyä. (Kuvituskuva)

Kausityöntekijöiden on usein majoituttava siellä, missä työnantaja tai välittäjä edellyttää ja majoituksesta on maksettava pyydetty hinta riippumatta siitä, millaista se on.