Tästä kasvaa Suomen suurin työmaa: Euroopan suurimman sellutehtaan rakentaminen Kemissä työllistää jopa 3000 ihmistä syksyyn mennessä

– Tällä hetkellä työmaalla on keskimäärin noin 1300 henkilöä päivittäin. Henkilöstöpiikki saavutetaan ensi syksynä, jolloin tehdasalueella työskentelee päivittäin hieman yli 3000 ihmistä, kertoo biotuotetehdasprojektin johtaja Jari-Pekka Johansson.

Tehdasprojektin johtaja Jari-Pekka Johanssonin mukaan sellutehtaan rakentaminen on edennyt aikataulussaan. Kiivain vaihe on nyt alkamassa.

Kuluneen vuoden aikana rakentamisessa on edetty rivakasti. Parhaimmillaan puolet Suomen kaikista paalutuskoneista on ollut kiinni Kemin työmaalla. Maahan on isketty yli 600 kilometriä paalua eli niitä pitkin pääsisi kulkemaan Kemistä Lahteen.