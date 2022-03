Suomen matkailu on pudonnut Ukrainan sodan vuoksi epävarmuuden kuoppaan – Visit Finland: "Tilanne vaikuttaa todella huolestuttavalta"

Sodan alettua matkailussa on pudottu uuteen epävarmuuden kuoppaan. Visit Finland saa tällä hetkellä paljon kyselyjä tilanteesta sekä matkanjärjestäjiltä että kansainvälisiltä medioilta, ja jopa matkojen peruutuksia on tullut jonkin verran.

– Kyselyjä tulee siitä, mikä tilanne on, voiko Suomeen tulla ja mitä täällä vaikuttaa. Tämä on vakava kriisi, ja pelkäämme, että vaikutuksia tulee olemaan, Hietasaari kertoo.

– Huolestuttaa, miten seuraavien sesonkien käy. Varmasti koko Euroopassa matkailuhalut vähentyvät, mutta painaa sekin, että Suomi on Venäjän rajanaapuri, toteaa Pasi Vartiainen.

Peruuntumisia on tullut ainakin Lapin ja Helsingin kohteisiin.

Muutosta on tapahtunut jo pitkään

Sotkamon Vuokatin matkailukeskuksen toimitusjohtaja Juha Kuosa kertoo, että varaustilanne on tällä hetkellä hyvä, eikä huoli turvallisuustilanteesta näy suoraan.

Vuokatissa on ollut onnistunut alkuvuosi ja ulkomaalaisia matkustajia on ollut paljon. Toistaiseksi matkoja Vuokattiin ei ole peruttu sodan vuoksi.

Käynnissä olevaan kauteen tilanne ei ole vielä ehtinyt vaikuttaa myöskään siksi, että talvilomakausi on hyvin paljon myös kotimaisten matkailijoiden varassa. Vuokatissa on kuitenkin myös paljon urheilijoita Venäjältä, Valko-Venäjältä ja Ukrainasta.

Vuokatti on keskeinen urheilumatkakohde myös ulkomaalaisille turisteille.

Kuosan mukaan venäläisten matkailu oli ennen Ukrainan kriisiä merkittävä, mutta muutosta on tapahtunut jo pitkään.

– Ihmiset keskittyvät nyt ihan ydinasioihin, oman perheen ja tulevaisuuden turvaamiseen. Toivottavasti tilanne on mahdollisimman nopeasti ohi.

Kansainväliset matkailijat palasivat myös Kuusamon Rukalle varsin runsaslukuisina. Venäjän hyökkäystä Ukrainaan on seurattu huolestuneina.

Lindfors ei ole saanut tietoa turvallisuustilanteesta johtuvista peruutuksista Ruka-Kuusamossa. Kyselyjä asiasta on tullut jonkin verran. Hän katsoo kaikesta huolimatta tulevaisuuteen toiveikkaana.

Suomen turvallisuustilanne näyttää kauempaa katsottuna erilaiselta

Visit Finland on lopettanut markkinointitoimenpiteet Venäjällä. Johtaja Kristiina Hietasaari arvelee, että kun turisteilla on varaa valita, he todennäköisesti matkustavat Euroopassa mieluummin läntisempiin kohteisiin kuin Venäjän rajanaapurimaihin.