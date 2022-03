Herätys: Niinistön mukaan Naton ovi on Suomelle auki | Ukrainalaiset näyttävät arkeaan sodan keskellä | Kaikkonen Ykkösaamun haastattelussa

Niinistö: Tapaaminen Bidenin kanssa syvensi yhteistyötä

Presidentti Sauli Niinistön mukaan tapaaminen Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin kanssa syvensi Suomen ja Yhdysvaltojen yhteistyötä. Ulkopolitiikan linjan selkänoja on yhtenäisyys paitsi EU-kumppanien, myös Yhdysvaltojen kanssa, kirjoittaa Ylen Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Iida Tikka .

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) on juuri kirjoittanut nimensä paperiin, jolla Suomi haluaa edistää ilmatorjunnan tehokkuutta. Kaikkosen mukaan pöydällä on ollut viisi vaihtoehtoa, joista kolme on nyt suljettu pois. Hankinnan euromäärää ei anneta julkisuuteen.